Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

Сезонную сладкую кукурузу можно не только отваривать, но и готовить из нее пиццу. Корж получается очень хрустящим и тонким. И выпекается он всего 20 минут, поэтому такое блюдо будет идеальным для быстрого и сытного перекуса.

Идея приготовления пиццы из кукурузы опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить много разного сыра.

Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

Ингредиенты:

  • 1.5 средних початков (срезанной кукурузы 240 г)
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  • 1 большое яйцо
  • 40-45 г муки
  • соль, травы
  • 200 г соуса из томатов
  • 100 г томатов черри
  • 75-90 г сыра гауда
  • 75-90 г сыра чеддер
  • сухой орегано
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

1. Молодую кукурузу из кочана срезать ножом.

2. Положить в миску, добавить яйцо и соль, слегка взбить блендером.

Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

3. Добавить муку и чабрец.

4. Пергамент смазать оливковым маслом, выложить кукурузную массу, очень осторожно выложить на нее готовый томатный соус.

Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

5. Наверх натереть два вида сыра. Можно выбрать любой любимый.

6. Украсить томатами черри и посыпать орегано сухим.

Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

7. Поставить в духовку при 200 градусах на 20 минут.

8. Дать немного остыть.

Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара

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