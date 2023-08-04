Сезонную сладкую кукурузу можно не только отваривать, но и готовить из нее пиццу. Корж получается очень хрустящим и тонким. И выпекается он всего 20 минут, поэтому такое блюдо будет идеальным для быстрого и сытного перекуса.

Идея приготовления пиццы из кукурузы опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить много разного сыра.

Ингредиенты:

1.5 средних початков (срезанной кукурузы 240 г)

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1 большое яйцо

40-45 г муки

соль, травы

200 г соуса из томатов

100 г томатов черри

75-90 г сыра гауда

75-90 г сыра чеддер

сухой орегано

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Молодую кукурузу из кочана срезать ножом.

2. Положить в миску, добавить яйцо и соль, слегка взбить блендером.

3. Добавить муку и чабрец.

4. Пергамент смазать оливковым маслом, выложить кукурузную массу, очень осторожно выложить на нее готовый томатный соус.

5. Наверх натереть два вида сыра. Можно выбрать любой любимый.

6. Украсить томатами черри и посыпать орегано сухим.

7. Поставить в духовку при 200 градусах на 20 минут.

8. Дать немного остыть.

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