Как приготовить пиццу из молодой сладкой кукурузы: идея от шеф-повара
Сезонную сладкую кукурузу можно не только отваривать, но и готовить из нее пиццу. Корж получается очень хрустящим и тонким. И выпекается он всего 20 минут, поэтому такое блюдо будет идеальным для быстрого и сытного перекуса.
Идея приготовления пиццы из кукурузы опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить много разного сыра.
Ингредиенты:
- 1.5 средних початков (срезанной кукурузы 240 г)
- 1 большое яйцо
- 40-45 г муки
- соль, травы
- 200 г соуса из томатов
- 100 г томатов черри
- 75-90 г сыра гауда
- 75-90 г сыра чеддер
- сухой орегано
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Молодую кукурузу из кочана срезать ножом.
2. Положить в миску, добавить яйцо и соль, слегка взбить блендером.
3. Добавить муку и чабрец.
4. Пергамент смазать оливковым маслом, выложить кукурузную массу, очень осторожно выложить на нее готовый томатный соус.
5. Наверх натереть два вида сыра. Можно выбрать любой любимый.
6. Украсить томатами черри и посыпать орегано сухим.
7. Поставить в духовку при 200 градусах на 20 минут.
8. Дать немного остыть.
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