Традиционно пицца готовится из дрожжевого теста, но ее основу можно сделать из овощей или лаваша. В то же время начинка может быть разной: ветчина, сыр, грибы или колбаса. В таком варианте пиццу достаточно пожарить на сковороде, и на это вы потратите примерно 20 минут.

В одном из кулинарных блогов (jemmsoul) в Instagram был опубликован самый простой рецепт пиццы на сковородке.

Ингредиенты:

сметана – 4 ст. л.

майонез – 4 ст. л.

яйца – 2 шт

мука – 250-300 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло растительное – 1 ст. л.

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лук

ветчина

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Для начинки порезать лук и ветчину, сыр натереть на терке.

2. Для теста смешать майонез, сметану, разрыхлитель, яйца, масло, добавить просеянную муку. Перемешать. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.

3. Полученное тесто вылить на сковороду.

4. Сразу выложить начинку, кроме сыра, убавить огонь и жарить 15 минут под крышкой.

5. После этого выложить сыр и готовить еще 5 минут.

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