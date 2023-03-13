Такая пицца идеально подходит для быстрого перекуса, ведь для ее приготовления хватит всего 4 минуты. Все потому, что в основе обычный лаваш, поэтому тесто раскатывать не придется. К тому же – блюдо жарится на сковороде.

Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде за 4 минуты опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш круглый (лучше тортилья)

помидоры

перец

ветчина

яйца – 2 шт

моцарелла

соль, перец

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Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, положить кусочки перца, помидор и ветчину.

2. Сразу залить яичной смесью и присыпать сыром.

3. Накрыть лавашем и закрыть крышкой на 2 минуты.

4. Широкой лопаткой перевернуть пиццу на другую сторону.

5. Снова положить много моцареллы, и жарим еще 2 минуты.

6. Тортилья становится румяной и действительно похожа на тесто из пиццы.

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