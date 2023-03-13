Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста
Такая пицца идеально подходит для быстрого перекуса, ведь для ее приготовления хватит всего 4 минуты. Все потому, что в основе обычный лаваш, поэтому тесто раскатывать не придется. К тому же – блюдо жарится на сковороде.
Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде за 4 минуты опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш круглый (лучше тортилья)
- помидоры
- перец
- ветчина
- яйца – 2 шт
- моцарелла
- соль, перец
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, положить кусочки перца, помидор и ветчину.
2. Сразу залить яичной смесью и присыпать сыром.
3. Накрыть лавашем и закрыть крышкой на 2 минуты.
4. Широкой лопаткой перевернуть пиццу на другую сторону.
5. Снова положить много моцареллы, и жарим еще 2 минуты.
6. Тортилья становится румяной и действительно похожа на тесто из пиццы.
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