Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

Такая пицца идеально подходит для быстрого перекуса, ведь для ее приготовления хватит всего 4 минуты. Все потому, что в основе обычный лаваш, поэтому тесто раскатывать не придется. К тому же – блюдо жарится на сковороде.

Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде за 4 минуты опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram.

Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

Ингредиенты:

  • лаваш круглый (лучше тортилья)
  • помидоры
  • перец
  • ветчина
  • яйца – 2 шт
  • моцарелла
  • соль, перец
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Способ приготовления:

Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

1. На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, положить кусочки перца, помидор и ветчину.

Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

2. Сразу залить яичной смесью и присыпать сыром.

 

3. Накрыть лавашем и закрыть крышкой на 2 минуты.

Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

4. Широкой лопаткой перевернуть пиццу на другую сторону.

Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

5. Снова положить много моцареллы, и жарим еще 2 минуты.

Как приготовить пиццу за 4 минуты: без раскатывания теста

6. Тортилья становится румяной и действительно похожа на тесто из пиццы.

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