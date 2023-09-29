Как приготовить плавленый сыр в домашних условиях: очень вкусно добавить грибы
В составе магазинного плавленого сыра точно можно найти разнообразные красители и усилители вкуса. Поэтому такой продукт следует готовить в домашних условиях. Это не только очень вкусно, но и очень просто.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра с грибами опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Для основы лучше брать домашний кисломолочный сыр.
Ингредиенты:
- 250 г кисломолочного творога 9%
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 200 г шампиньонов + немного масла для обжарки
Способ приготовления:
1. Шампиньоны помыть и порезать на мелкие кубики.
2. Обжарить на растительном масле до готовности.
3. В кастрюльке смешать кисломолочный сыр, сливочное масло, яйцо, соль и соду.
4. Блендер сбить до однородной консистенции.
5. Поставить на маленький огонь и варить 15-20 минут.
6. Массу постоянно помешивать и не отходить ни на секунду. Можно также сделать это на водяной бане.
7. Когда сыр будет готов – добавить обжаренные грибы и перемешать массу.
8. Готовый продукт хранить в холодильнике в контейнере или в стеклянной банке.
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