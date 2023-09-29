В составе магазинного плавленого сыра точно можно найти разнообразные красители и усилители вкуса. Поэтому такой продукт следует готовить в домашних условиях. Это не только очень вкусно, но и очень просто.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра с грибами опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Для основы лучше брать домашний кисломолочный сыр.

Ингредиенты:

250 г кисломолочного творога 9%

Видео дня

100 г сливочного масла

1 яйцо

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

200 г шампиньонов + немного масла для обжарки

Способ приготовления:

1. Шампиньоны помыть и порезать на мелкие кубики.

2. Обжарить на растительном масле до готовности.

3. В кастрюльке смешать кисломолочный сыр, сливочное масло, яйцо, соль и соду.

4. Блендер сбить до однородной консистенции.

5. Поставить на маленький огонь и варить 15-20 минут.

6. Массу постоянно помешивать и не отходить ни на секунду. Можно также сделать это на водяной бане.

7. Когда сыр будет готов – добавить обжаренные грибы и перемешать массу.

8. Готовый продукт хранить в холодильнике в контейнере или в стеклянной банке.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: