Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит

Даже если у вас нет специального пропаренного риса для плова – можно использовать простой. Просто вы приготовите отдельно гарнир и мясо к нему. Лучше всего для такого блюда подходит телятина.

Идея приготовления сытного риса с говядиной вместо плова опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Мясо получается очень мягким и пряным.

Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • телятина (флан стейк или рыбай) – 800 г
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  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт (маленькая)
  • перец болгарский – 1 шт;
  • перец чили
  • брокколи – 4-6 соцветий
  • чеснок – 4-6 зубчиков
  • корень имбиря
  • крахмал кукурузный
  • соевый соус – 80 г
  • вода – 80 г
  • уксус яблочный – 0,5 ст.л.
  • сахар – 50 г
  • рис для подачи
  • зеленый лук для подачи

Способ приготовления:

Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит

1. Лук нарезать полукольцами, морковь тоненькими полосками, перец тоже.

2. Брокколи разделить на маленькие соцветия.

Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит

3. Для соуса смешать воду, соевый соус, сахар и уксус.

4. Мясо нарезать тоненько. Для этого через минут 40 его нужно положить в заморозку. Подмороженное мясо будет легче резать.

Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит

5. Нарезанное мясо хорошо посыпать крахмалом (3-4 ст. л).

6. Положить его на сито и встряхнуть. Так лишний крахмал спадет.

7. Начать жарить. Сначала обжариваем морковь, через 30 секунд добавить лук. Далее через 1-2 минуты перец болгарский и чили и еще через 1-2 брокколи. Еще жарить 1 минуту и отложить овощи.

Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит

8. Далее на этой же сковороде пожарить мясо. Выложить его в 1 слой. Жарить тоже на сильном огне. Перевернуть только 1 раз.

9. К обжаренному мясу добавляем овощи, чеснок натертый и имбирь. Залить соусом. Тушить 1-2 минуты. Подать с рисом, посыпав зеленым луком. и при подаче посыпаем зеленым луком.

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