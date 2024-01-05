Даже если у вас нет специального пропаренного риса для плова – можно использовать простой. Просто вы приготовите отдельно гарнир и мясо к нему. Лучше всего для такого блюда подходит телятина.

Идея приготовления сытного риса с говядиной вместо плова опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Мясо получается очень мягким и пряным.

Ингредиенты:

телятина (флан стейк или рыбай) – 800 г

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лук – 1 шт

морковь – 1 шт (маленькая)

перец болгарский – 1 шт;

перец чили

брокколи – 4-6 соцветий

чеснок – 4-6 зубчиков

корень имбиря

крахмал кукурузный

соевый соус – 80 г

вода – 80 г

уксус яблочный – 0,5 ст.л.

сахар – 50 г

рис для подачи

зеленый лук для подачи

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами, морковь тоненькими полосками, перец тоже.

2. Брокколи разделить на маленькие соцветия.

3. Для соуса смешать воду, соевый соус, сахар и уксус.

4. Мясо нарезать тоненько. Для этого через минут 40 его нужно положить в заморозку. Подмороженное мясо будет легче резать.

5. Нарезанное мясо хорошо посыпать крахмалом (3-4 ст. л).

6. Положить его на сито и встряхнуть. Так лишний крахмал спадет.

7. Начать жарить. Сначала обжариваем морковь, через 30 секунд добавить лук. Далее через 1-2 минуты перец болгарский и чили и еще через 1-2 брокколи. Еще жарить 1 минуту и отложить овощи.

8. Далее на этой же сковороде пожарить мясо. Выложить его в 1 слой. Жарить тоже на сильном огне. Перевернуть только 1 раз.

9. К обжаренному мясу добавляем овощи, чеснок натертый и имбирь. Залить соусом. Тушить 1-2 минуты. Подать с рисом, посыпав зеленым луком. и при подаче посыпаем зеленым луком.

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