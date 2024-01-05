Как приготовить плов, если нет пропаренного риса: вкус вас приятно удивит
Даже если у вас нет специального пропаренного риса для плова – можно использовать простой. Просто вы приготовите отдельно гарнир и мясо к нему. Лучше всего для такого блюда подходит телятина.
Идея приготовления сытного риса с говядиной вместо плова опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Мясо получается очень мягким и пряным.
Ингредиенты:
- телятина (флан стейк или рыбай) – 800 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт (маленькая)
- перец болгарский – 1 шт;
- перец чили
- брокколи – 4-6 соцветий
- чеснок – 4-6 зубчиков
- корень имбиря
- крахмал кукурузный
- соевый соус – 80 г
- вода – 80 г
- уксус яблочный – 0,5 ст.л.
- сахар – 50 г
- рис для подачи
- зеленый лук для подачи
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами, морковь тоненькими полосками, перец тоже.
2. Брокколи разделить на маленькие соцветия.
3. Для соуса смешать воду, соевый соус, сахар и уксус.
4. Мясо нарезать тоненько. Для этого через минут 40 его нужно положить в заморозку. Подмороженное мясо будет легче резать.
5. Нарезанное мясо хорошо посыпать крахмалом (3-4 ст. л).
6. Положить его на сито и встряхнуть. Так лишний крахмал спадет.
7. Начать жарить. Сначала обжариваем морковь, через 30 секунд добавить лук. Далее через 1-2 минуты перец болгарский и чили и еще через 1-2 брокколи. Еще жарить 1 минуту и отложить овощи.
8. Далее на этой же сковороде пожарить мясо. Выложить его в 1 слой. Жарить тоже на сильном огне. Перевернуть только 1 раз.
9. К обжаренному мясу добавляем овощи, чеснок натертый и имбирь. Залить соусом. Тушить 1-2 минуты. Подать с рисом, посыпав зеленым луком. и при подаче посыпаем зеленым луком.
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