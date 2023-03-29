Цветная капуста очень питательна и полезна. Поэтому ее обязательно нужно добавить в рацион детей и взрослых. Но просто в отварном виде этот продукт не обладает выраженным вкусом. Лучшим вариантом будет сделать сытные панкейки.

Идея приготовления панкейков из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Ингредиенты:

200 г цветной капусты отварной

2 яйца

35 г ржаной муки

35 г белой муки

специи (перец черный, хмели сунели, щепотка соли)

масло ГХИ

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Способ приготовления:

1. Цветную капусту отварить.

2. Добавить яйца.

3. Взбить блендером.

4. Засыпать муку.

5. Добавить специи и перемешать.

5. Жарим на антипригарной сковороде или смазываем слегка маслом ГХИ.

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