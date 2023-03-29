Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку

Цветная капуста очень питательна и полезна. Поэтому ее обязательно нужно добавить в рацион детей и взрослых. Но просто в отварном виде этот продукт не обладает выраженным вкусом. Лучшим вариантом будет сделать сытные панкейки.

Идея приготовления панкейков из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку

Ингредиенты:

  • 200 г цветной капусты отварной
  • 2 яйца
  • 35 г ржаной муки
  • 35 г белой муки
  • специи (перец черный, хмели сунели, щепотка соли)
  • масло ГХИ
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Способ приготовления:

Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку

1. Цветную капусту отварить.

2. Добавить яйца.

Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку

3. Взбить блендером.

Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку

4. Засыпать муку.

5. Добавить специи и перемешать.

Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку

5. Жарим на антипригарной сковороде или смазываем слегка маслом ГХИ.

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