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Как приготовить полезные панкейки из цветной капусты: питательное блюдо на скорую руку
Цветная капуста очень питательна и полезна. Поэтому ее обязательно нужно добавить в рацион детей и взрослых. Но просто в отварном виде этот продукт не обладает выраженным вкусом. Лучшим вариантом будет сделать сытные панкейки.
Идея приготовления панкейков из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г цветной капусты отварной
- 2 яйца
- 35 г ржаной муки
- 35 г белой муки
- специи (перец черный, хмели сунели, щепотка соли)
- масло ГХИ
Способ приготовления:
1. Цветную капусту отварить.
2. Добавить яйца.
3. Взбить блендером.
4. Засыпать муку.
5. Добавить специи и перемешать.
5. Жарим на антипригарной сковороде или смазываем слегка маслом ГХИ.
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