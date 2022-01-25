Как приготовить полезные сладкие батончики: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
35
Полезные батончики из овсянки и орехов

Если вы на диете или просто не едите шоколад, сахар, но при этом хотите приготовить полезные конфеты, лучшими альтернативами для этого могут быть мед, орехи, семечки, сухофрукты. Сладости очень просто сделать дома, достаточно перемолоть все ингредиенты.

Фудблогер Татьяна Тебенькова поделилось в Instagram рецептом вкусных, полезных батончиков из овсянки, бананов, сухофруктов и семечек, которые вы приготовите за 10 минут.

Рецепт полезных батончиков

Ингредиенты:

  • 70 г овсянки (смолотой в кофемолке)

Овсянка для батончиков
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  • 50 г овсянки (цельной)

  • 100 г спелого банана

Спелый банан

  • 25 г масла

Сливочное масло

  • 25 г сиропа топинамбура

  • 100 г любых семечек/орехов

Орехи для десерта

  • 50 г сухофруктов

Способ приготовления:

1. Орехи, семечки, сухофрукты не вымачивайте, просто вымойте, можно высушить по желанию.

Как приготовить полезные сладкие батончики: простой рецепт

2. Банан, сироп и масло перебейте в блендере до однородности.

3. В большой чашке смешайте всю овсянку, жидкую смесь и сухофрукты и орехи.

Процес приготовления

4. Крупные орехи можно разрубите на 2-3 части.

Как приготовить вкусные батончики

5. Готовую смесь оставьте на 10 минут.

6. Выложите ее прямоугольником на силиконовый коврик или пергамент и хорошо утрамбуйте, разровняйте.

Процес приготовения полезных баточников

7. Поставьте в духовку на 20 минут при 175 С.

8. После разрежьте на кусочки и дайте полностью остыть.

Батончики из овсянки

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