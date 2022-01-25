Как приготовить полезные сладкие батончики: простой рецепт

Если вы на диете или просто не едите шоколад, сахар, но при этом хотите приготовить полезные конфеты, лучшими альтернативами для этого могут быть мед, орехи, семечки, сухофрукты. Сладости очень просто сделать дома, достаточно перемолоть все ингредиенты.

Фудблогер Татьяна Тебенькова поделилось в Instagram рецептом вкусных, полезных батончиков из овсянки, бананов, сухофруктов и семечек, которые вы приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

70 г овсянки (смолотой в кофемолке)

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50 г овсянки (цельной)

100 г спелого банана

25 г масла

25 г сиропа топинамбура

100 г любых семечек/орехов

50 г сухофруктов

Способ приготовления:

1. Орехи, семечки, сухофрукты не вымачивайте, просто вымойте, можно высушить по желанию.

2. Банан, сироп и масло перебейте в блендере до однородности.

3. В большой чашке смешайте всю овсянку, жидкую смесь и сухофрукты и орехи.

4. Крупные орехи можно разрубите на 2-3 части.

5. Готовую смесь оставьте на 10 минут.

6. Выложите ее прямоугольником на силиконовый коврик или пергамент и хорошо утрамбуйте, разровняйте.

7. Поставьте в духовку на 20 минут при 175 С.

8. После разрежьте на кусочки и дайте полностью остыть.

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