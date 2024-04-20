Классический майонез – достаточно жирный и калорийный соус. А если это магазинный вариант – в нем еще и много консервантов. Поэтому лучшей идеей будет сделать легкий и полезный майонез из авокадо.

Идея приготовления полезного майонеза по авокадо опубликована на странице фитнес-тренера Светланы Шиманской (shymanska.fit) в Instagram. Яйца для такого соуса нужно отварить.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

вареное яйцо – 1 шт.

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греческий йогурт – 4 ст.л.

сок лимона

подсолнечное масло нерафинированное – 1 ст.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Очистить авокадо.

2. Выложить в блендер.

3. Добавить лимонный сок.

4. Положить йогурт, вареное яйцо, подсолнечное масло.

5. Все взбить до однородной массы.

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