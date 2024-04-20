Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов

Классический майонез – достаточно жирный и калорийный соус. А если это магазинный вариант – в нем еще и много консервантов. Поэтому лучшей идеей будет сделать легкий и полезный майонез из авокадо.

Идея приготовления полезного майонеза по авокадо опубликована на странице фитнес-тренера Светланы Шиманской (shymanska.fit) в Instagram. Яйца для такого соуса нужно отварить.

Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • вареное яйцо – 1 шт.
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  • греческий йогурт – 4 ст.л.
  • сок лимона
  • подсолнечное масло нерафинированное – 1 ст.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов

1. Очистить авокадо.

Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов

2. Выложить в блендер.

3. Добавить лимонный сок.

Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов

4. Положить йогурт, вареное яйцо, подсолнечное масло.

5. Все взбить до однородной массы.

Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов

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