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Как приготовить полезный домашний майонез из авокадо: идеально для салатов и бутербродов
Классический майонез – достаточно жирный и калорийный соус. А если это магазинный вариант – в нем еще и много консервантов. Поэтому лучшей идеей будет сделать легкий и полезный майонез из авокадо.
Идея приготовления полезного майонеза по авокадо опубликована на странице фитнес-тренера Светланы Шиманской (shymanska.fit) в Instagram. Яйца для такого соуса нужно отварить.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- вареное яйцо – 1 шт.
- греческий йогурт – 4 ст.л.
- сок лимона
- подсолнечное масло нерафинированное – 1 ст.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Очистить авокадо.
2. Выложить в блендер.
3. Добавить лимонный сок.
4. Положить йогурт, вареное яйцо, подсолнечное масло.
5. Все взбить до однородной массы.
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