Кто придумал хумус и с чем его правильно есть

Хумус – полезное, вкусное и достаточно сытное блюдо, которое готовится, как правило из нута. Стоит отметить, что его можно есть даже тем, кто на диете, оно отлично сочетается с разными овощами, особенно вкусно – с морковью, полезным сельдереем, огурцами.

Редакция FoodOboz сегодня поделится с вами историей возникновения легкого соуса, а также главными секретами приготовления и самым простым и легким рецептом.

История блюда:

Изобретения хумуса "приписывают" себе разные народы, начиная от греков, турков, сирийцев и других ближневосточных народов, но вот по истине точных исторических доказательств для того, чтоб присвоить кому-то одному первенство – нет. Так как практически все ингредиенты, из которых готовят хумус, являются основой местной кухни разных стран мира в течение уже многих веков.

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Единственная разница у всех – с чем его подают на стол.

Секреты приготовления:

Для удачного хумуса выбирайте только качественный нут. Его обязательно нужно замачивать перед варкой, лучше – на ночь, а также нужно правильно сварить – 2 часа, и взбить до готовности. Без тахины – густая паста из молотого кунжутного семени, хумус не будет вкусным, она придаст ему особый аромат. Чеснок и паприка, лимонный сок – их можно добавлять по желанию. Оливковое масло нужно обязательно добавлять в хумус.

Рецепт классического хумуса

Ингредиенты:

Нут – 100 г

Лимонный сок – 10 мл

Оливковое масло – 20 мл

Кумин (зира) – 5 г

Копченая паприка – 5 г

Тахина – 40

​​​​​​​Способ приготовления:

Замочите нут в холодной воде на ночь, слейте воду и варите на маленьком огне около 2 часов, он должен стать мягким. После – слейте воду, но так, чтоб осталось жидкости около 1 стакана, переложит е в блендер, добавьте оливковое масло и взбейте. Затем добавьте туда тахину и снова взбейте до однородности. Переложите хумус на тарелку, присыпьте паприкой, зирой и немного лимонным соком, блюдо можно подавать.

Есть его можно безусловно – кто с чем любит, но идеально будет с овощами и даже с супами.

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