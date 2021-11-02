2 самых полезных и вкусных салата, от которых невозможно поправиться

Салат – универсальное блюдо, которое подходит как для завтрака, так и для обеда и ужина. Лучше всего к нему добавить полезную рыбу, мясо варенное или приготовленное на гриле, а также вкусную заправку. От таких блюд вы точно не наберете лишний вес.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта легких и вкусных салатов, которые вы приготовит за 15 минут.

1. Салат табуле по рецепту Андрея Макаревича

Ингредиенты

киноа – 100 г.

томаты – 4 шт.

огурцы – 2 шт.

петрушка (ребленая) – 3-4 стакана

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мята – 1 ст. л.

шпинат – 1 пучок

базилик – 1 пучок

лук зеленый – пучок

чеснок (зубки) – 3 шт.

семена льна – 5 ч. л.

масло оливковое – 8 ст. л.

сок лимона – 8 ст. л.

соль морская – щепотка

перец чили – щепотка

Способ приготовления:

Отварите киноа до готовности. Помойте и нарежьте все овощи и зелень. Смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и хорошо взбейте. Смешайте овощи и зелень с киноа и полейте соусом, не забудьте добавить измельченный чеснок. Подавать лучше всего это блюдо холодным.

2. Салат с помидорами и брынзой по рецепту Татьяны Литвиновой

Ингредиенты для салата:

Помидоры – 2 шт.(крупные)

Лук красный – 1/2 шт.

Брынза овечья ( козья) – 70 г (можно заменить сыром Фета)

Маринад:

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1/2 ч. л.

Кипяток – 100 г

Сок 1/2 лимона

Соус "Зеленое оливковое масло"

Кинза, петрушка – по 5 г

Масло оливковое – 20 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Залейте помидоры кипятком на пару секунд, чтобы снять кожуру, снимите и порежьте красивыми дольками. Порежьте половину луковицы, полейте ее лимонным соком, добавьте соль, сахар, кипяток и оставьте промариноваться. Для соуса: возьмите в равных пропорциях петрушку и кинзу, взбейте в блендере вместе с солью иоливковым маслом. Выложите на тарелку ароматное масло с зеленью, сверху красиво положите помидоры, на них лук и покрошенную брынзу.

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