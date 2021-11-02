2 самых полезных и вкусных салата, от которых невозможно поправиться
Салат – универсальное блюдо, которое подходит как для завтрака, так и для обеда и ужина. Лучше всего к нему добавить полезную рыбу, мясо варенное или приготовленное на гриле, а также вкусную заправку. От таких блюд вы точно не наберете лишний вес.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта легких и вкусных салатов, которые вы приготовит за 15 минут.
1. Салат табуле по рецепту Андрея Макаревича
Ингредиенты
киноа –
100 г.
томаты –
4 шт.
огурцы –
2 шт.
петрушка (ребленая) –
3-4 стакана
мята –
1 ст. л.
шпинат –
1 пучок
базилик –
1 пучок
лук зеленый – пучок
чеснок (зубки) –
3 шт.
семена льна –
5 ч. л.
масло оливковое –
8 ст. л.
сок лимона – 8 ст. л.
соль морская – щепотка
перец чили – щепотка
Способ приготовления:
Отварите киноа до готовности.
Помойте и нарежьте все овощи и зелень.
Смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и хорошо взбейте.
Смешайте овощи и зелень с киноа и полейте соусом, не забудьте добавить измельченный чеснок.
Подавать лучше всего это блюдо холодным.
2. Салат с помидорами и брынзой по рецепту Татьяны Литвиновой
Ингредиенты для салата:
Помидоры – 2 шт.(крупные)
Лук красный – 1/2 шт.
Брынза овечья ( козья) – 70 г (можно заменить сыром Фета)
Маринад:
Соль – 1/2 ч. л.
Сахар – 1/2 ч. л.
Кипяток – 100 г
Сок 1/2 лимона
Соус "Зеленое оливковое масло"
Кинза, петрушка – по 5 г
Масло оливковое – 20 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Залейте помидоры кипятком на пару секунд, чтобы снять кожуру, снимите и порежьте красивыми дольками.
Порежьте половину луковицы, полейте ее лимонным соком, добавьте соль, сахар, кипяток и оставьте промариноваться.
Для соуса: возьмите в равных пропорциях петрушку и кинзу, взбейте в блендере вместе с солью иоливковым маслом.
Выложите на тарелку ароматное масло с зеленью, сверху красиво положите помидоры, на них лук и покрошенную брынзу.
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