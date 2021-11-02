2 самых полезных и вкусных салата, от которых невозможно поправиться

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Салат с креветками и авокадо

Салат – универсальное блюдо, которое подходит как для завтрака, так и для обеда и ужина. Лучше всего к нему добавить полезную рыбу, мясо варенное или приготовленное на гриле, а также вкусную заправку. От таких блюд вы точно не наберете лишний вес.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта легких и вкусных салатов, которые вы приготовит за 15 минут.

1. Салат табуле по рецепту Андрея Макаревича

Салат с киноа

Ингредиенты

  • киноа –

    100 г.

  • томаты –

    4 шт.

  • огурцы –

    2 шт.

  • петрушка (ребленая) –

    3-4 стакана

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  • мята –

    1 ст. л.

  • шпинат –

    1 пучок

  • базилик –

    1 пучок

  • лук зеленый – пучок

  • чеснок (зубки) –

    3 шт.

  • семена льна –

    5 ч. л.

  • масло оливковое –

    8 ст. л.

  • сок лимона – 8 ст. л.

  • соль морская – щепотка

  • перец чили – щепотка

Способ приготовления:

  1. Отварите киноа до готовности.

  2. Помойте и нарежьте все овощи и зелень.

  3. Смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и хорошо взбейте.

  4. Смешайте овощи и зелень с киноа и полейте соусом, не забудьте добавить измельченный чеснок.

  5. Подавать лучше всего это блюдо холодным.

2. Салат с помидорами и брынзой по рецепту Татьяны Литвиновой

Вкусный овощной салат

Ингредиенты для салата:

  • Помидоры – 2 шт.(крупные)

  • Лук красный – 1/2 шт.

  • Брынза овечья ( козья) – 70 г (можно заменить сыром Фета)

Маринад:

  • Соль – 1/2 ч. л.

  • Сахар – 1/2 ч. л.

  • Кипяток – 100 г

  • Сок 1/2 лимона

Соус "Зеленое оливковое масло"

  • Кинза, петрушка – по 5 г

  • Масло оливковое – 20 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залейте помидоры кипятком на пару секунд, чтобы снять кожуру, снимите и порежьте красивыми дольками.

  2. Порежьте половину луковицы, полейте ее лимонным соком, добавьте соль, сахар, кипяток и оставьте промариноваться.

  3. Для соуса: возьмите в равных пропорциях петрушку и кинзу, взбейте в блендере вместе с солью иоливковым маслом.

  4. Выложите на тарелку ароматное масло с зеленью, сверху красиво положите помидоры, на них лук и покрошенную брынзу.

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