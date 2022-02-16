Полезный паштет из фасоли и грибов: даже лучше печеночного

Паштет из фасоли – это одно из любимых блюд во многих уголках мира. В отличие от печеночного, такой паштет не горчит, а наоборот имеет очень приятный сладковатый привкус. Прекрасно сочетается на тостах и бутербродах. А самое главное – является очень полезным и диетическим.

Рецептом печени из фасоли и грибов поделилась фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

фасоль – 400 г

шампиньоны – 500 г

лук – 1 шт

морковь – 2 шт

соль, перец

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить фасоль.

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2. Измельчить лук, натереть морковь на терке.

3. Нарезать грибы.

4. Обжарить сначала лук, морковь и грибы.

5. Добавить специи и фасоль. Тушить в течение 5-7 минут.

6. Полученное блюдо сбить блендером.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить печеночный паштет по рецепту блоггера Алины Шаманской.