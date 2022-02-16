Полезный паштет из фасоли и грибов: даже лучше печеночного
Паштет из фасоли – это одно из любимых блюд во многих уголках мира. В отличие от печеночного, такой паштет не горчит, а наоборот имеет очень приятный сладковатый привкус. Прекрасно сочетается на тостах и бутербродах. А самое главное – является очень полезным и диетическим.
Рецептом печени из фасоли и грибов поделилась фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
фасоль – 400 г
шампиньоны – 500 г
лук – 1 шт
морковь – 2 шт
соль, перец
Способ приготовления:
1. Предварительно отварить фасоль.
2. Измельчить лук, натереть морковь на терке.
3. Нарезать грибы.
4. Обжарить сначала лук, морковь и грибы.
5. Добавить специи и фасоль. Тушить в течение 5-7 минут.
6. Полученное блюдо сбить блендером.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить печеночный паштет по рецепту блоггера Алины Шаманской.