Полезный паштет из фасоли и грибов: даже лучше печеночного

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Полезный паштет из фасоли и грибов: даже лучше печеночного

Паштет из фасоли – это одно из любимых блюд во многих уголках мира. В отличие от печеночного, такой паштет не горчит, а наоборот имеет очень приятный сладковатый привкус. Прекрасно сочетается на тостах и бутербродах. А самое главное – является очень полезным и диетическим.

Рецептом печени из фасоли и грибов поделилась фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram.

Паштет из фасоли и грибов

Ингредиенты:

  • фасоль – 400 г

  • шампиньоны – 500 г

  • лук – 1 шт

  • морковь – 2 шт

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить фасоль.

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процесс приготовления

2. Измельчить лук, натереть морковь на терке.

3. Нарезать грибы.

4. Обжарить сначала лук, морковь и грибы.

Фасоль для паштета

5. Добавить специи и фасоль. Тушить в течение 5-7 минут.

6. Полученное блюдо сбить блендером.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить печеночный паштет по рецепту блоггера Алины Шаманской.

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