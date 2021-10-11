Как приготовить помидоры по-новому: варианты быстрых закусок

Если кто-то думает, что помидоры можно только квасить, консервировать или добавлять в салаты, то очень сильно ошибается. Ведь, казалось бы, такой простой продукт можно приготовить совершенно по-новому и подавать к столу в качестве самостоятельного блюда.

Редакция FoodOboz расскажет, как небанально приготовить помидоры по рецептах фудблогеров. (Для того, чтобы посмотреть видео просскрольте новость до конца).

Закуска из помидоров по рецепту Oksana Vision, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Помидоры – 500 г

Подсолнечное масло – 100 мл

Чеснок – 4 зубчика

Мед – 1 ст. л

Уксус – 1 ст. л

Неострая горчица – 1 ч. л

Соль – 1 \ 2 ч. л

Зеленая петрушка, укроп, базилик, зеленый лук

Черный молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Помидоры нарезать кружочками. Измельчить всю зелень. Смешать масло, соль, черный перец, мед, уксус, горчицу и раздавленный чеснок. Добавить к полученной смеси зелень. Перемешать. Выложить помидоры и соус слоями в высокую посуду. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 30 минут.

Фаршированные помидоры по рецепту Елены Тузинськой, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Помидоры

Сыр фета – 200 г

Сметана – 2 ст. л

Чеснок – 2-3 зубчика

Петрушка

Способ приготовления:

В каждом помидоре отрезать нижнюю часть и очистить овощ от сердцевины. Измельчить петрушку. Размять сыр. Натереть чеснок. Все смешать и добавить сметану. Выложить массу в каждый помидор.

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