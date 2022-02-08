Как приготовить популярный корейский салат из картофеля: вместо пюре
И хотя запеченный или вареный картофель никогда не надоедает и уместен на любом столе, но приготовить привычный овощ по-новому возможно. К примеру, вкусный корейский салат с картофелем и мясом. Привычные и доступные продукты, немного специй и соевого соуса – идеальный набор для сытного и вкусного приема пищи.
Рецептом корейского картофельного салата поделилась фудблогер Анастасия (anastasia_yummy) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофель
уксус
свинина
лук
соевый соус
чеснок
соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и натереть на терке корейской моркови.
2. Промыть картофель в холодной воде и отварить в воде с уксусом – около 3 минут.
3. Нарезать лук и мясо. Обжарить с добавлением соевого соуса.
4. Добавить отварной картофель, измельченный чеснок, перец и немного соевого соуса.
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