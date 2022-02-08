Как приготовить популярный корейский салат из картофеля: вместо пюре

И хотя запеченный или вареный картофель никогда не надоедает и уместен на любом столе, но приготовить привычный овощ по-новому возможно. К примеру, вкусный корейский салат с картофелем и мясом. Привычные и доступные продукты, немного специй и соевого соуса – идеальный набор для сытного и вкусного приема пищи.

Рецептом корейского картофельного салата поделилась фудблогер Анастасия (anastasia_yummy) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

уксус

свинина

лук

соевый соус

чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и натереть на терке корейской моркови.

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2. Промыть картофель в холодной воде и отварить в воде с уксусом – около 3 минут.

3. Нарезать лук и мясо. Обжарить с добавлением соевого соуса.

4. Добавить отварной картофель, измельченный чеснок, перец и немного соевого соуса.

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