Постные блины, которые не отличить от обычных: две простые идеи

Рождественский пост уже на носу. Каждый год традиционно он начинается 28 ноября. И одним из блюд, которые можно приготовить из разрешенных в этот период продуктов, являются блины. Обычное молоко можно и яйца можно заменить обычной минералкой. Блюдо получается вкусным и не рвется.

Идеями приготовления блинов на минералке и с сахарной пудрой поделилась ty4ka_ira на своей странице в Instagram.

Блинчики на минералке

Ингредиенты:

мука – 100 г

сильногазированная вода – 300 мл

масло – 2 ст.л

сахар по вкусу

соль по вкусу

ванилин

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1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью.

2. Налить в муку сильногазированную воду. Добавить масло и хорошенько перемешать.

3. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны.

4. Налить на сковородку порцию теста, распределить по всей поверхности и обжарить с обеих сторон по 2 минуты.

5. Готовые постные блины не очень румянятся, как приготовленные из обычного теста с молоком и яйцами. Но это не делает их менее вкусными!

Песни блинчики с сахарной пудрой

молоко растительное или минеральная вода: 500-600 мл

сахарная пудра – 2-3 ст ложки

мука просеянная – 300 г

соль – 1/4 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л. или сода, если на минеральной воде

оливковое масло – 3-4 ст.л

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить миксером до однородной массы.

2. Сковороду хорошо разогреть, слегка смазать растительным маслом и жарить с обеих сторон на среднем огне.

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