Постные блины, которые не отличить от обычных: две простые идеи
Рождественский пост уже на носу. Каждый год традиционно он начинается 28 ноября. И одним из блюд, которые можно приготовить из разрешенных в этот период продуктов, являются блины. Обычное молоко можно и яйца можно заменить обычной минералкой. Блюдо получается вкусным и не рвется.
Идеями приготовления блинов на минералке и с сахарной пудрой поделилась ty4ka_ira на своей странице в Instagram.
Блинчики на минералке
Ингредиенты:
мука – 100 г
сильногазированная вода – 300 мл
масло – 2 ст.л
сахар по вкусу
соль по вкусу
ванилин
1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью.
2. Налить в муку сильногазированную воду. Добавить масло и хорошенько перемешать.
3. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны.
4. Налить на сковородку порцию теста, распределить по всей поверхности и обжарить с обеих сторон по 2 минуты.
5. Готовые постные блины не очень румянятся, как приготовленные из обычного теста с молоком и яйцами. Но это не делает их менее вкусными!
Песни блинчики с сахарной пудрой
молоко растительное или минеральная вода: 500-600 мл
сахарная пудра – 2-3 ст ложки
мука просеянная – 300 г
соль – 1/4 ч.л.
разрыхлитель – 0,5 ч.л. или сода, если на минеральной воде
оливковое масло – 3-4 ст.л
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить миксером до однородной массы.
2. Сковороду хорошо разогреть, слегка смазать растительным маслом и жарить с обеих сторон на среднем огне.
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