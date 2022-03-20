Как приготовить постные оладьи без яиц, молока и кефира: рецепт
Если вы соблюдаете пост, то классические оладьи можно приготовить без яиц, молока и кефира – понадобятся только дрожжи и вода. Важно, что такие оладьи в любом случае получаются чрезвычайно воздушными, высокими и мягкими. Их можно есть с ягодами, фруктами, вареньем, джемом, сгущенкой или медом.
Рецептом постных оладий на воде и дрожжах поделилась фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
На 30-45 шт нужно:
живые дрожжи – 25 г
вода теплая – 500 мл
мука – 540 г
сахар – 2 ст. л.
соль – 1 ч. л.
масло – 2 ст. л. + для жарки
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворить дрожжи и сахар. Перемешать. Оставить в теплом месте на 15-20 минут.
2. Добавить соль и растительное масло.
3. Просеять муку и перемешать тесто до однородности. Оно должно быть как густая сметана. Оставить в теплом месте на 1 час.
4. Пожарить оладьи.
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