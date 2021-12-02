Постный холодец: чем можно заменить мясо в блюде
Холодец – это блюдо поколений, которое готовят на основе одного, а иногда и нескольких видов мяса. Конечно, в пост на него не наляжешь. Но если вы не хотите изменять традиции, то существует альтернативный вариант – постный холодец, который практически не отличишь от традиционного.
Так что приготовить постный холодец можно с помощью рыбы – тунца. Идеей и рецептом поделились more_vkusa.kh в Instagram.
Ингредиенты:
Филе тунца – 250 г
Вода – 0,5 л
Морковь – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Желатин – 5 г
Зелень – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Лук, морковь и филе положить в кастрюлю, залить водой и готовить до готовности филе.
2. Охлажденную морковь и филе порезать.
3. Измельчить зелень.
4. В глубокую форму выложить тунец, морковь и зелень.
5. Замочить желатин, затем добавить его в бульон, где варилось филе и овощи.
6. Получившуюся массу вылить в форму. Поставить в холодильник до полного загустения.
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