Постный холодец: чем можно заменить мясо в блюде

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,0 т.
Постный холодец: чем можно заменить мясо в блюде

Холодец – это блюдо поколений, которое готовят на основе одного, а иногда и нескольких видов мяса. Конечно, в пост на него не наляжешь. Но если вы не хотите изменять традиции, то существует альтернативный вариант – постный холодец, который практически не отличишь от традиционного.

Так что приготовить постный холодец можно с помощью рыбы – тунца. Идеей и рецептом поделились more_vkusa.kh в Instagram.

Рыбный холодец

Ингредиенты:

  • Филе тунца – 250 г

  • Вода – 0,5 л

  • Морковь – 1 шт

  • Лук репчатый – 1 шт

  • Желатин – 5 г

  • Зелень – 1 пучок

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Способ приготовления:

1. Лук, морковь и филе положить в кастрюлю, залить водой и готовить до готовности филе.

Филе тунца для блюда

2. Охлажденную морковь и филе порезать.

3. Измельчить зелень.

4. В глубокую форму выложить тунец, морковь и зелень.

5. Замочить желатин, затем добавить его в бульон, где варилось филе и овощи.

Бульон из тунца

6. Получившуюся массу вылить в форму. Поставить в холодильник до полного загустения.

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