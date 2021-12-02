Постный холодец: чем можно заменить мясо в блюде

Холодец – это блюдо поколений, которое готовят на основе одного, а иногда и нескольких видов мяса. Конечно, в пост на него не наляжешь. Но если вы не хотите изменять традиции, то существует альтернативный вариант – постный холодец, который практически не отличишь от традиционного.

Так что приготовить постный холодец можно с помощью рыбы – тунца. Идеей и рецептом поделились more_vkusa.kh в Instagram.

Ингредиенты:

Филе тунца – 250 г

Вода – 0,5 л

Морковь – 1 шт

Лук репчатый – 1 шт

Желатин – 5 г

Зелень – 1 пучок

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Способ приготовления:

1. Лук, морковь и филе положить в кастрюлю, залить водой и готовить до готовности филе.

2. Охлажденную морковь и филе порезать.

3. Измельчить зелень.

4. В глубокую форму выложить тунец, морковь и зелень.

5. Замочить желатин, затем добавить его в бульон, где варилось филе и овощи.

6. Получившуюся массу вылить в форму. Поставить в холодильник до полного загустения.

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