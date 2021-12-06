Как приготовить праздничный "Курник": блинный пирог и шесть слоев начинки
Еще когда-то знаменитый пирог "Курник" готовили на все большие религиозные и семейные праздники: Рождество, Троица или свадьба. Но даже сегодня блюдо не теряет актуальности и станет настоящим украшением как ежедневного, так и праздничного стола.
Важно, что в этом пироге нельзя выделить какую-то одну особенность. Ведь он поражает подачей, невероятным вкусом и сытостью одновременно – благодаря шести слоям начинки ваши гости точно не останутся голодными.
Рецептом "Курника" поделилась фудблогер grenache_rose. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
масло сливочное – 100 г
сметана – 2 ст. л.
мука – 350 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
сахар – 50 г
соль – щепотка
яйцо – 1 шт
Для начинки:
филе куриное – 400 г
рис – 80 г
шампиньоны – 300 г
сметана – 2 ст. л.
лук
морковь
Способ приготовления:
1. Для начала нужно приготовить 6 обычных блинчиков. Затем – тесто. Для этого сметану взбить с сахаром, солью и яйцом.
2. Муку и разрыхлитель перетереть с маслом. Соединить со сливочно-яичной массой.
3. Замесить тесто и оставить на 1 час в холодильнике.
4. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно отварить филе в подсоленной воде с лавровыми листьями.
5. Нарезать кубиками лук и грибы. Обжарить вместе с мускатным орехом, солью и перцем. Добавить сметану.
6. Рис промыть и отварить в подсоленной воде до готовности.
7. Нарезать еще один лук и обжарить до прозрачности. Натереть морковь на терке. Смешать овощи с готовым рисом.
8. Готовое тесто поделить на 2 части. Первую раскатать в круг и выложить на пергамент.
9. Сформировать пирог: блин – мясная начинка – блин – рис – блин – грибы – блин – мясная начинка – блин – рис – блин – грибы.
10. Раскатать вторую часть теста. Выложить на пирог по всей поверхности и закрепить бока.
11. Выпекайте при температуре 200 градусов 35 минут.
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