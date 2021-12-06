Как приготовить праздничный 'Курник': блинный пирог и шесть слоев начинки

Еще когда-то знаменитый пирог "Курник" готовили на все большие религиозные и семейные праздники: Рождество, Троица или свадьба. Но даже сегодня блюдо не теряет актуальности и станет настоящим украшением как ежедневного, так и праздничного стола.

Важно, что в этом пироге нельзя выделить какую-то одну особенность. Ведь он поражает подачей, невероятным вкусом и сытостью одновременно – благодаря шести слоям начинки ваши гости точно не останутся голодными.

Рецептом "Курника" поделилась фудблогер grenache_rose. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

масло сливочное – 100 г

сметана – 2 ст. л.

мука – 350 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 50 г

соль – щепотка

яйцо – 1 шт

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Для начинки:

филе куриное – 400 г

рис – 80 г

шампиньоны – 300 г

сметана – 2 ст. л.

лук

морковь

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить 6 обычных блинчиков. Затем – тесто. Для этого сметану взбить с сахаром, солью и яйцом.

2. Муку и разрыхлитель перетереть с маслом. Соединить со сливочно-яичной массой.

3. Замесить тесто и оставить на 1 час в холодильнике.

4. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно отварить филе в подсоленной воде с лавровыми листьями.

5. Нарезать кубиками лук и грибы. Обжарить вместе с мускатным орехом, солью и перцем. Добавить сметану.

6. Рис промыть и отварить в подсоленной воде до готовности.

7. Нарезать еще один лук и обжарить до прозрачности. Натереть морковь на терке. Смешать овощи с готовым рисом.

8. Готовое тесто поделить на 2 части. Первую раскатать в круг и выложить на пергамент.

9. Сформировать пирог: блин – мясная начинка – блин – рис – блин – грибы – блин – мясная начинка – блин – рис – блин – грибы.

10. Раскатать вторую часть теста. Выложить на пирог по всей поверхности и закрепить бока.

11. Выпекайте при температуре 200 градусов 35 минут.

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