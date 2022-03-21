Как приготовить простые заготовки для пиццы, которые долго хранятся: рецепт

Для того чтобы долго не возиться с тестом, можно заранее приготовить заготовки для пиццы и в нужный момент их использовать. Готовятся они очень быстро и просто на основе дрожжевого теста. А хранить их можно прямо в хлебнице или заморозить.

Рецепт заготовок для пиццы опубликован в кулинарном блоге cooking_by_yuliya в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

сухие дрожжи – 5 г

сливочное масло – 40 г

сахар – 1 ст. л.

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теплая вода – 175 мл

мука – 350 г

масло – 2 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Соединить дрожжи, сахар и воду. Перемешать.

2. Добавить растопленное сливочное масло, но не горячее.

3. Постепенно добавить муку, соль и растительное масло. Оставить тесто на 1 час.

4. Разделить тесто на равные кусочки. Оставить подниматься еще на 20-30 минут.

5. Раскатать каждый кусок теста в тонкий пласт. Хаотично сделать проколы вилкой.

6. Выпекать 13-15 минут при 180 С.

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