Как приготовить простые заготовки для пиццы, которые долго хранятся: рецепт
Для того чтобы долго не возиться с тестом, можно заранее приготовить заготовки для пиццы и в нужный момент их использовать. Готовятся они очень быстро и просто на основе дрожжевого теста. А хранить их можно прямо в хлебнице или заморозить.
Рецепт заготовок для пиццы опубликован в кулинарном блоге cooking_by_yuliya в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
сухие дрожжи – 5 г
сливочное масло – 40 г
сахар – 1 ст. л.
теплая вода – 175 мл
мука – 350 г
масло – 2 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Соединить дрожжи, сахар и воду. Перемешать.
2. Добавить растопленное сливочное масло, но не горячее.
3. Постепенно добавить муку, соль и растительное масло. Оставить тесто на 1 час.
4. Разделить тесто на равные кусочки. Оставить подниматься еще на 20-30 минут.
5. Раскатать каждый кусок теста в тонкий пласт. Хаотично сделать проколы вилкой.
6. Выпекать 13-15 минут при 180 С.
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