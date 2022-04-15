Идеальная пасха – пышная, ароматная и сладкая. Именно такую выпечку стремятся приготовить все хозяйки на Пасху. Поэтому, для удачного результата, нужно соблюдать особую технологию замешивания теста.

Идея приготовления идеальной паски опубликована на странице ruslana_levicka_ в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 190 г

дрожжи – 35 г (прессованные)

яйца – 4 шт( можно добавить еще 1, если тесто будет очень тугое)

сахар – 80 г

масло – 250 г

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мука – 750 г

желтки – 2 шт

соль – щепотка

цедра лимона (можно апельсина)

изюм или цукаты

Способ приготовления:

1. Желтки взбить с 50 г сахара в пышную пену.

2. В теплое молоко положить дрожжи, оставшийся сахар перемешать.

3. Небольшими порциями добавить муку, постепенно ввести 1 яйцо, цедру лимона, снова муку, яйцо, муку, яйцо, муку, желтки с сахаром, мягкое масло порезанное кусочками.

4. Месить тесто миксером.

5. Поставить в тёплое место на 30 минут.

6. Смазать рабочую поверхность растительным маслом, немного размять тесто, разделить на 2 части. Добавить изюм или цукаты.

7. Положить в формы и поставить на 15 минут, чтобы подросли.

8. Духовку разогреть.

9. Выпекать при температуре 180 градусов примерно на 30 – 35 минут до румяности.

10. Достать, охладить и украшать.

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