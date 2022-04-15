Как приготовить пышную и в меру сладкую паску: делимся секретами
Идеальная пасха – пышная, ароматная и сладкая. Именно такую выпечку стремятся приготовить все хозяйки на Пасху. Поэтому, для удачного результата, нужно соблюдать особую технологию замешивания теста.
Идея приготовления идеальной паски опубликована на странице ruslana_levicka_ в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 190 г
дрожжи – 35 г (прессованные)
яйца – 4 шт( можно добавить еще 1, если тесто будет очень тугое)
сахар – 80 г
масло – 250 г
мука – 750 г
желтки – 2 шт
соль – щепотка
цедра лимона (можно апельсина)
изюм или цукаты
Способ приготовления:
1. Желтки взбить с 50 г сахара в пышную пену.
2. В теплое молоко положить дрожжи, оставшийся сахар перемешать.
3. Небольшими порциями добавить муку, постепенно ввести 1 яйцо, цедру лимона, снова муку, яйцо, муку, яйцо, муку, желтки с сахаром, мягкое масло порезанное кусочками.
4. Месить тесто миксером.
5. Поставить в тёплое место на 30 минут.
6. Смазать рабочую поверхность растительным маслом, немного размять тесто, разделить на 2 части. Добавить изюм или цукаты.
7. Положить в формы и поставить на 15 минут, чтобы подросли.
8. Духовку разогреть.
9. Выпекать при температуре 180 градусов примерно на 30 – 35 минут до румяности.
10. Достать, охладить и украшать.
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