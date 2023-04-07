Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией
Если у вас есть мультиварка – вы с легкостью можете приготовить в ней паску. Не нужно следить за температурой и каждый раз проверять выпечку – достаточно включить всего один режим. Таким образом булка точно не подгорит.
Идея приготовления паски в мультиварке опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 25 г свежих дрожжей или 8 г сухих
- 550 г муки
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 100 г сливочного масла
- щепотка соли
- пакетик ванильного сахара
- 270 г изюма и цукатов
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить ложку сахара и несколько ложек муки. Масса должна получиться густой, как тесто на оладьи.
2. Оставить на 20-30 минут.
3. Тем временем растопить масло и взбить яйца с сахаром.
4. К опаре добавить взбитые яйца, соль, ванильный сахар и муку.
5. Замесить тесто. В процессе замеса ввести сливочное масло.
6. Оставить тесто подойти, чтобы увеличилось в 2 раза.
7. Добавить изюм и цукаты, тщательно вымесить.
8. Выложить тесто в чашу мультиварки и дать подойти в 2 раза.
9. Выпекать в режиме "паска" или "выпечка" 1 час.
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