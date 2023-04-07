Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

Если у вас есть мультиварка – вы с легкостью можете приготовить в ней паску. Не нужно следить за температурой и каждый раз проверять выпечку – достаточно включить всего один режим. Таким образом булка точно не подгорит.

Идея приготовления паски в мультиварке опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram.

Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 25 г свежих дрожжей или 8 г сухих
  • 550 г муки
  • 150 г сахара
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла
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  • щепотка соли
  • пакетик ванильного сахара
  • 270 г изюма и цукатов

Способ приготовления:

Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить ложку сахара и несколько ложек муки. Масса должна получиться густой, как тесто на оладьи.

2. Оставить на 20-30 минут.

Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

3. Тем временем растопить масло и взбить яйца с сахаром.

4. К опаре добавить взбитые яйца, соль, ванильный сахар и муку.

Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

5. Замесить тесто. В процессе замеса ввести сливочное масло.

Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

6. Оставить тесто подойти, чтобы увеличилось в 2 раза.

7. Добавить изюм и цукаты, тщательно вымесить.

Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

8. Выложить тесто в чашу мультиварки и дать подойти в 2 раза.

Как приготовить пышную паску в мультиварке: делимся технологией

9. Выпекать в режиме "паска" или "выпечка" 1 час.

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