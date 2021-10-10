Как приготовить пышные оладьи и панкейки без соды – простой лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,8 т.
Как приготовить пышные оладьи и панкейки без соды – простой лайфхак

Для того, чтобы сделать пышные оладьи, многие используют соду. Но есть и другой способ. Он заключается в правильном приготовлении яиц.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как приготовить воздушные оладьи и панкейк без соды. Опытом поделились украинские фудблогеры.

Технология приготовления теста для оладий от kirbaiviktor. Фудблогер опубликовал советы на странице в Instagram.

приготовление оладий
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  1. Отделить белки от желтков.

  2. Сбить их.

  3. Добавить сахар и ваниль.

  4. Взбить массу еще раз до пиков.

  5. Добавить взбитые белки в тесто и перемешать плавными движениями.

Тесто будет насыщенно маленькими пузырьками воздуха, практически невидимыми для человеческого глаза. Именно это сделает оладьи пышными. ⠀

Без соды можно приготовить пышные американские панкейк. Рецепту поделилась фудблогер Оксана Миронюк на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • Молоко – 350 мл

  • Мука – 250 мл

  • Яйца 3 шт

  • Сахар – 4-5 ст.л

  • Масло 4 ст.л.

  • Соль – щепотка

Вкусные панкейк и оладьи

Способ приготовления:

  1. Желтки отделить от белков.

  2. Взбить сначала сами желтки, а затем с сахаром.

  3. Молоко нагреть в микроволновке.

  4. Влить в желтков.

  5. Перемешать венчиком.

  6. Муку просеять и все хорошо перемешать. Добавить масло и перемешать снова.

  7. Белки с солью взбить сухим миксером до хорошей великолепии.

  8. Добавить белки в общую массу, аккуратно перемешивая.

  9. Жарить на сухой разогретой сковороде на небольшом огне. Переворачивать, когда появятся пузырьки.

  10. Подавать с вареньем, медом, сгущенным молоком по желанию.

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