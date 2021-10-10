Как приготовить пышные оладьи и панкейки без соды – простой лайфхак
Для того, чтобы сделать пышные оладьи, многие используют соду. Но есть и другой способ. Он заключается в правильном приготовлении яиц.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как приготовить воздушные оладьи и панкейк без соды. Опытом поделились украинские фудблогеры.
Технология приготовления теста для оладий от kirbaiviktor. Фудблогер опубликовал советы на странице в Instagram.
Отделить белки от желтков.
Сбить их.
Добавить сахар и ваниль.
Взбить массу еще раз до пиков.
Добавить взбитые белки в тесто и перемешать плавными движениями.
Тесто будет насыщенно маленькими пузырьками воздуха, практически невидимыми для человеческого глаза. Именно это сделает оладьи пышными. ⠀
Без соды можно приготовить пышные американские панкейк. Рецепту поделилась фудблогер Оксана Миронюк на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Молоко – 350 мл
Мука – 250 мл
Яйца 3 шт
Сахар – 4-5 ст.л
Масло 4 ст.л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
Желтки отделить от белков.
Взбить сначала сами желтки, а затем с сахаром.
Молоко нагреть в микроволновке.
Влить в желтков.
Перемешать венчиком.
Муку просеять и все хорошо перемешать. Добавить масло и перемешать снова.
Белки с солью взбить сухим миксером до хорошей великолепии.
Добавить белки в общую массу, аккуратно перемешивая.
Жарить на сухой разогретой сковороде на небольшом огне. Переворачивать, когда появятся пузырьки.
Подавать с вареньем, медом, сгущенным молоком по желанию.
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