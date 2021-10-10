Как приготовить пышные оладьи и панкейки без соды – простой лайфхак

Для того, чтобы сделать пышные оладьи, многие используют соду. Но есть и другой способ. Он заключается в правильном приготовлении яиц.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как приготовить воздушные оладьи и панкейк без соды. Опытом поделились украинские фудблогеры.

Технология приготовления теста для оладий от kirbaiviktor. Фудблогер опубликовал советы на странице в Instagram.

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Отделить белки от желтков. Сбить их. Добавить сахар и ваниль. Взбить массу еще раз до пиков. Добавить взбитые белки в тесто и перемешать плавными движениями.

Тесто будет насыщенно маленькими пузырьками воздуха, практически невидимыми для человеческого глаза. Именно это сделает оладьи пышными. ⠀

Без соды можно приготовить пышные американские панкейк. Рецепту поделилась фудблогер Оксана Миронюк на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Молоко – 350 мл

Мука – 250 мл

Яйца 3 шт

Сахар – 4-5 ст.л

Масло 4 ст.л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Желтки отделить от белков. Взбить сначала сами желтки, а затем с сахаром. Молоко нагреть в микроволновке. Влить в желтков. Перемешать венчиком. Муку просеять и все хорошо перемешать. Добавить масло и перемешать снова. Белки с солью взбить сухим миксером до хорошей великолепии. Добавить белки в общую массу, аккуратно перемешивая. Жарить на сухой разогретой сковороде на небольшом огне. Переворачивать, когда появятся пузырьки. Подавать с вареньем, медом, сгущенным молоком по желанию.

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