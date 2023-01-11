В переводе бенье – это блюдо из жареного теста, проще говоря – жареные пампушки во фритюре или на сковороде. Традиционно их готовят из дрожжевого теста, которое нужно заранее долго настоять, чтобы пампухи имели нужную воздушную консистенцию.

Фудблогер Виктория Попин (PicanteCooking) на своем сайте поделилась рецептом жареных пампухов бенье.

Ингредиенты:

мука – 900 г

соль – 1 ч. л.

сахар – 50 г

вода – 475 мл

сгущенка – 150 мл

сухие дрожжи – 10 г

яйца – 2 шт

сливочное масло – 60 г

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растительное масло (для жарки)

сахарная пудра (для посыпки)

Способ приготовления:

1. Половину муки и сахара поместить в большую миску или чашу планетарного миксера.

2. Молоко смешать с водой и дрожжами и добавить в муку. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут.

3. Яйца взбить с топленым сливочным маслом и солью. Добавить в готовую опару с остальной мукой. Замесить однородное тесто. Накрыть тесто пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 24 часа.

4. На следующий день, за 2 часа до жарки бенье, достать тесто из холодильника. После того, как тесто остынет до комнатной температуры, положить его на присыпанную мукой рабочую поверхность, разделить на 3 части и не слишком тонко раскатать каждую часть поочередно. Из каждой вырезать средние квадратики. Оставить их на 30 минут.

5. После этого пожарить бенье в большом количестве растительного масла до золотистости.

6. Готовые бенье выложить на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой.

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