Весенний период – идеальное время для барбекю. Поэтому идеальным вариантом будет запастись свиными ребрышками и готовить их при первой возможности. А чтобы блюдо получилось действительно сочным и ароматным – следует использовать очень простой и вкусный маринад.

Идеей приготовления ребрышек барбекю поделился украинский шеф-повар из Одессы Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

свиные ребра – 2 кг

черный перец – 1 ст.л

соль – 1 ст.л

сушеный чеснок – 1 ст.л

соус барбекю – 2 ст.л

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Способ приготовления:

1. Ребра натереть смесью специй и соусом.

2. Сразу после этого приступить к приготовлению, ведь специи раскрывают свой вкус в процессе.

3. Этот вариант приготовления подходит для копчения, чтобы получить дымное кольцо.

4. Температуру удерживать на уровне 100 –120 градусов.

5. На первом этапе добавить сухие фруктовые дрова. Мочить их не нужно, чтобы не было горечи.

6. После нанесения соуса барбекю, нужно быть очень внимательным, чтобы не обгорело.

7. Такой вариант подойдет для приготовления в духовке при 140-160 градусах 1 час и 2 часа в фольге. Только без копчения после нанесения соуса также до получения корочки.

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