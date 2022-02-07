Как приготовить рис, чтобы он не горел и не слипался: делимся универсальным способом
Сварить вкусный рассыпчатый рис, который не похож на кашу – задача не каждому по силам. Такая крупа требует особой технологии приготовления, ведь текстура очень клейкая и часто в результате получается один сплошной ком. Поэтому, чтобы такого не было, рис нужно готовить в несколько этапов.
Идея опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты на 2 порции:
рис – 200 г
лук – 1/2
болгарский перец (желтый/красный) – 1/2
шампиньоны – 3-5 шт
куриное филе – 1/2
кунжут жареный – 1 ч.л.
рыбная приправа – 1/3 ч. л.
соевый соус – 70 мл
масло – 20 мл
Способ приготовления:
1. Рис промыть водой 5-3 раза. Залить 230мл воды.
2. Накрыть крышкой, поставить кастрюлю на большой огонь и засечь 15 минут.
3. Как только вода закипит – убавить огонь до минимума и варить рис не открывая крышку и не помешивая его.
4. Выключить огонь, дать постоять несколько минут.
5. Открыть крышку, перемешать, накрыть сверху влажным полотенцем, дать полностью остыть.
6. Добавить кунжут и рыбную приправу.
7. Нарезать лук и перец тонкой соломкой. Грибы измельчить на слайсы.
8. Курицу нарезать на кусочки, посолить, поперчить, смешать.
9. Сковороду разогреть, налить растительное масло, положить курицу и обжарить до легкой золотистой корочки.
10. Добавить овощи, готовить на большом огне, помешивая до мягкости лука.
11. Засыпать рис с кунжутом и приправой, перемешать.
12. Влить соевый соус, смешать все вместе и пожарить еще минуту.
13. Готовый рис выложить на тарелки и сверху посыпать зеленым луком.
14. Рис должен быть полностью охлажден перед жаркой, даже вчерашний отлично подойдет.
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