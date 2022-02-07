Как приготовить рис, чтобы он не горел и не слипался: делимся универсальным способом

Сварить вкусный рассыпчатый рис, который не похож на кашу – задача не каждому по силам. Такая крупа требует особой технологии приготовления, ведь текстура очень клейкая и часто в результате получается один сплошной ком. Поэтому, чтобы такого не было, рис нужно готовить в несколько этапов.

Идея опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты на 2 порции:

рис – 200 г

лук – 1/2

болгарский перец (желтый/красный) – 1/2

шампиньоны – 3-5 шт

куриное филе – 1/2

кунжут жареный – 1 ч.л.

рыбная приправа – 1/3 ч. л.

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соевый соус – 70 мл

масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Рис промыть водой 5-3 раза. Залить 230мл воды.

2. Накрыть крышкой, поставить кастрюлю на большой огонь и засечь 15 минут.

3. Как только вода закипит – убавить огонь до минимума и варить рис не открывая крышку и не помешивая его.

4. Выключить огонь, дать постоять несколько минут.

5. Открыть крышку, перемешать, накрыть сверху влажным полотенцем, дать полностью остыть.

6. Добавить кунжут и рыбную приправу.

7. Нарезать лук и перец тонкой соломкой. Грибы измельчить на слайсы.

8. Курицу нарезать на кусочки, посолить, поперчить, смешать.

9. Сковороду разогреть, налить растительное масло, положить курицу и обжарить до легкой золотистой корочки.

10. Добавить овощи, готовить на большом огне, помешивая до мягкости лука.

11. Засыпать рис с кунжутом и приправой, перемешать.

12. Влить соевый соус, смешать все вместе и пожарить еще минуту.

13. Готовый рис выложить на тарелки и сверху посыпать зеленым луком.

14. Рис должен быть полностью охлажден перед жаркой, даже вчерашний отлично подойдет.

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