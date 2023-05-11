Как правило, дети не очень любят крупы и не важно, приготовлены ли они на молоке или воде. В таком случае следует экспериментировать и сочетать их с другими ингредиентами: сладкими фруктами или ягодами.

В одном из кулинарных блогов (moireceptuforeva) в Instagram поделилась двумя простыми рецептами приготовления рисовой каши с яблоком, которая точно понравится детям.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт

рис – 0,5 ст.

сахар

молотая корица

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сливочное масло

вода – 1,5-2 ст.

Способ приготовления (подойдет для деток в возрасте от 2 лет):

1. В кастрюлю или сотейник нужно положить кусочек сливочного масла.

2. Почистить и порезать яблоки, насыпать в кастрюлю и добавить совсем немного сахара. Поставить на огонь и протушить яблоки без крышки. Нужно, чтобы они карамелизовались.

3. Тщательно промыть и добавить рис, молотую корицу и воду (сначала налить 1,5 стекла и при необходимости затем долить еще). Готовить под крышкой на слабом огне до готовности, периодически перемешивать.

Способ приготовления (подойдет для деток в возрасте от 9 месяцев):

1. Тщательно промыть рис и насыпать в кастрюлю.

2. Очистить и порезать яблоки, добавить к рису. Также насыпать корицу и налить воду (сначала налить 1,5 стекла и при необходимости затем долить еще). Готовить под крышкой на слабом огне до готовности, периодически перемешивать.

3. В конце приготовления добавить кусочек сливочного масла.

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