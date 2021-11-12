Как приготовить рассыпчатый рис за 15 минут: лайфхак от фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как приготовить рассыпчатый рис за 15 минут: лайфхак от фудблогера

Приготовить рассыпчатый рис удается не всем, ведь этот продукт достаточно клейкий и быстро превращается в кашу. Но есть специальная технология, которая поможет сделать структуру такой крупы идеальной за минимальное количество времени. Для этого не нужно использовать какие-либо особые ингредиенты или специальную посуду – все максимально просто.

Простой лайфхак приготовления вкусного риса опубликовали фудблогеры со страницы babushkiny.zakatki в Instagram.

Гарнир из риса

Технология приготовления:

1. Стакан риса хорошо промыть водой.

2. На сковороду вылить 2 ст. л растительного масла.

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3. Добавить рис и жарить ровно 2 минуты.

4. Затем вылить 1 стакан кипятка (в пропорции на 1 стакан риса – 1 стакан кипятка), слегка посолить.

5. Накрыть сковороду листом пергамента, затем крышкой. Сделать малый огонь и варить так 15 минут.

Такой рис можно есть как самостоятельный гарнир или сделать вкусные котлеты.

Рис, который можно приготовить за 15 минут

Идеей приготовления рисовых котлет с курицей поделилась oksa_cooking_of на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • рис круглозернистый

  • лук

  • морковь

  • куриное филе

  • яйцо

  • укроп

  • соль, перец

1. Рис можно сварить предложенным способом.

2. Лук обжарить вместе с морковью.

3. Из куриного филе сделать фарш в блендере.

Котлеты с рисом и курицей

4. Смешать, добавить яйцо, соль, перец и укроп. Сформировать котлеты.

5. Жарить до золотой корочки на среднем огне.

6. Подавать со сметаной.

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