Как приготовить рассыпчатый рис за 15 минут: лайфхак от фудблогера

Приготовить рассыпчатый рис удается не всем, ведь этот продукт достаточно клейкий и быстро превращается в кашу. Но есть специальная технология, которая поможет сделать структуру такой крупы идеальной за минимальное количество времени. Для этого не нужно использовать какие-либо особые ингредиенты или специальную посуду – все максимально просто.

Простой лайфхак приготовления вкусного риса опубликовали фудблогеры со страницы babushkiny.zakatki в Instagram.

Технология приготовления:

1. Стакан риса хорошо промыть водой.

2. На сковороду вылить 2 ст. л растительного масла.

Видео дня

3. Добавить рис и жарить ровно 2 минуты.

4. Затем вылить 1 стакан кипятка (в пропорции на 1 стакан риса – 1 стакан кипятка), слегка посолить.

5. Накрыть сковороду листом пергамента, затем крышкой. Сделать малый огонь и варить так 15 минут.

Такой рис можно есть как самостоятельный гарнир или сделать вкусные котлеты.

Идеей приготовления рисовых котлет с курицей поделилась oksa_cooking_of на странице в Instagram.

Ингредиенты:

рис круглозернистый

лук

морковь

куриное филе

яйцо

укроп

соль, перец

1. Рис можно сварить предложенным способом.

2. Лук обжарить вместе с морковью.

3. Из куриного филе сделать фарш в блендере.

4. Смешать, добавить яйцо, соль, перец и укроп. Сформировать котлеты.

5. Жарить до золотой корочки на среднем огне.

6. Подавать со сметаной.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: