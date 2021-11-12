Как приготовить рассыпчатый рис за 15 минут: лайфхак от фудблогера
Приготовить рассыпчатый рис удается не всем, ведь этот продукт достаточно клейкий и быстро превращается в кашу. Но есть специальная технология, которая поможет сделать структуру такой крупы идеальной за минимальное количество времени. Для этого не нужно использовать какие-либо особые ингредиенты или специальную посуду – все максимально просто.
Простой лайфхак приготовления вкусного риса опубликовали фудблогеры со страницы babushkiny.zakatki в Instagram.
Технология приготовления:
1. Стакан риса хорошо промыть водой.
2. На сковороду вылить 2 ст. л растительного масла.
3. Добавить рис и жарить ровно 2 минуты.
4. Затем вылить 1 стакан кипятка (в пропорции на 1 стакан риса – 1 стакан кипятка), слегка посолить.
5. Накрыть сковороду листом пергамента, затем крышкой. Сделать малый огонь и варить так 15 минут.
Такой рис можно есть как самостоятельный гарнир или сделать вкусные котлеты.
Идеей приготовления рисовых котлет с курицей поделилась oksa_cooking_of на странице в Instagram.
Ингредиенты:
рис круглозернистый
лук
морковь
куриное филе
яйцо
укроп
соль, перец
1. Рис можно сварить предложенным способом.
2. Лук обжарить вместе с морковью.
3. Из куриного филе сделать фарш в блендере.
4. Смешать, добавить яйцо, соль, перец и укроп. Сформировать котлеты.
5. Жарить до золотой корочки на среднем огне.
6. Подавать со сметаной.
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