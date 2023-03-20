Рулька – это часть свиной ноги, которую чаще всего запекают. Если вы хотите приготовить такое мясо, чтобы оно было не жирным, можно сделать рулет. По следующей технологии его нужно проварить.

Идея приготовления рулета из рульки опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Для пикантного вкуса нужно добавить чеснок и специи.

Ингредиенты:

рулька – 1 шт

чеснок – 5-7 зубчиков

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соль, перец – по вкусу

кориандр молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рульку моем, обсушиваем и вырезаем кость.

2. Срезаем мясо, оставляя на кожуре только сало.

3. Отрезанное мясо режем на мелкие кусочки.

4. К мясу добавляем соль, перец, кориандр, выдавливаем чеснок. Все хорошо вымешиваем, пробуем на соль.

5. На поверхность доски разворачиваем кожуру, тоже немного солим и выкладываем на нее мясо равномерно распределяя.

6. Заворачиваем в рулет, обертываем пищевой пленкой, туго обтягиваем нитью и кладем в кастрюлю вариться 3 часа.

7. После этого вынимаем, кладем под пресс и выносим на холод на всю ночь. На утро вкусный рулет готов.

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