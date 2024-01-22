Как приготовить рыбу, чтобы она была полезной и вкусной: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
618
Рецепт рыбы

Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю. Для того, чтобы она была по-настоящему полезной, ее лучше всего запекать, а не жарить. Стоит отметить, что лучше всего есть рыбу со свежими или запеченными овощами, зеленью. 

Как вкусно приготовить полезную рыбу

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной, полезной, запеченной рыбы в духовке.  

Рецепт рыбы
Видео дня

Ингредиенты:

  • Дорадо
  • Перец Капи
  • Сок лимона
  • Итальянские травы
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Помойте и почистите рыбу, промокните бумажным полотенцем.

Как правильно приготовить рыбу

2. Разрежьте лимон на две части и одной половинкой полейте с двух сторон рыбу. Посолите и добавьте итальянские травы. 

Приготовление рыбы

3. Смажьте решетку в духовке растительным маслом и подложите под низ противень, чтобы сок рыбы стекал на него. Выложите на решетку рыбу и перец капи. Выпекайте в духовке при 180 С с конвекцией 35 минут.

Сколько выпекать рыбу

При подаче поперчите и полейте соком лимона!

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты