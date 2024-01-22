Как приготовить рыбу, чтобы она была полезной и вкусной: рецепт блюда для ужина
Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю. Для того, чтобы она была по-настоящему полезной, ее лучше всего запекать, а не жарить. Стоит отметить, что лучше всего есть рыбу со свежими или запеченными овощами, зеленью.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной, полезной, запеченной рыбы в духовке.
Ингредиенты:
- Дорадо
- Перец Капи
- Сок лимона
- Итальянские травы
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Помойте и почистите рыбу, промокните бумажным полотенцем.
2. Разрежьте лимон на две части и одной половинкой полейте с двух сторон рыбу. Посолите и добавьте итальянские травы.
3. Смажьте решетку в духовке растительным маслом и подложите под низ противень, чтобы сок рыбы стекал на него. Выложите на решетку рыбу и перец капи. Выпекайте в духовке при 180 С с конвекцией 35 минут.
При подаче поперчите и полейте соком лимона!
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