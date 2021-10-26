Как приготовить рыбу за 30 минут: дельные советы и рецепты

Рыба – тот продукт, который должен быть в рационе каждого, так как в ней много витаминов и необходимых для организма человека минеральных элементов, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний. Как утверждают специалисты, есть ее нужно, как минимум – 2 раза в неделю, к тому же готовится любая рыба очень просто .

Редакция FoodOboz делится с вами подборкой рецептов из 2 рыбных блюд, которые вы приготовите всего за 30 минут и, которые могут стать идеальным вариантом обеда или ужина.

Эксперты советуют есть рыбу на ужин, потому что этот продукт легкий, а это залог того, что вы не перегрузите желудок на ночь.

Дорада, запеченная с инжиром и миндалем по рецепту Юлии Высоцкой

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Ингредиенты:

дорада с головой – 2 шт.

миндаль – 3 горсти

апельсины – 1 шт.

инжир сушеный – 8 шт.

оливки без косточек – 3 горсти

чеснок – 1 зубчик

оливковое масло Extra Virgin – 5 ст. л.

кориандр семена – 1 щепотка

перец горошком смесь – 1/4 ч. л.

крупная морская соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

Выпотрошите хорошо рыбу, промойте и высушите бумажным полотенцами. Измельчите или порежьте миндаль, добавьте цедру апельсина. Противень застелите пергаментом, переложите рыбу и присыпьте смесью из миндаля и цедры. Нарежьте вяленный инжир, апельсин и добавьте также к рыбе вместе с оливками. Самое важное – смешайте свежемолотый розовый перец, крупную соль, измельченный чеснок и оливковое масло, перемешайте и полейте этим рыбу. После – отправьте ее в духовку на 20 минут при 180 С.

Юлия Высоцкая рекомендует не жалеть специй, а также цитрусовых, которые придадут рыбе невероятный аромат и вкус.

2. Фаршированный сибас фенхелем по рецепту Гордона Рамзи

Ингредиенты:

сибас – 2 шт.

фенхель – 2 шт.

лимон – 1 шт.

каперсы – 3 ст. л.

укроп – 2 ветки

оливковое масло – 1 ст. л.

сливочное масло – 20 г

белое вино – 100 мл.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Выпотрошите рыбу, приправьте снаружи солью и перцем. Фенхель нарежьте и переложите внутрь рыбы, туда же добавьте каперсы и ломтики лимона. Сверху присыпьте рыбу укропом, положите порезанное сливочное масло, сбрызните оливковым маслом и заверните в фольгу. Отправьте рыбу в разогретую духовку до 200 С и запекайте около 20 минут. Готовую рыбу отставьте немного остыть, подавать лучше всего с овощами.

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