Как приготовить рыбу за 30 минут: дельные советы и рецепты
Рыба – тот продукт, который должен быть в рационе каждого, так как в ней много витаминов и необходимых для организма человека минеральных элементов, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний. Как утверждают специалисты, есть ее нужно, как минимум – 2 раза в неделю, к тому же готовится любая рыба очень просто .
Редакция FoodOboz делится с вами подборкой рецептов из 2 рыбных блюд, которые вы приготовите всего за 30 минут и, которые могут стать идеальным вариантом обеда или ужина.
Эксперты советуют есть рыбу на ужин, потому что этот продукт легкий, а это залог того, что вы не перегрузите желудок на ночь.
Дорада, запеченная с инжиром и миндалем по рецепту Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
дорада с головой – 2 шт.
миндаль – 3 горсти
апельсины – 1 шт.
инжир сушеный – 8 шт.
оливки без косточек – 3 горсти
чеснок – 1 зубчик
оливковое масло Extra Virgin – 5 ст. л.
кориандр семена – 1 щепотка
перец горошком смесь – 1/4 ч. л.
крупная морская соль – 1 щепотка
Способ приготовления:
Выпотрошите хорошо рыбу, промойте и высушите бумажным полотенцами.
Измельчите или порежьте миндаль, добавьте цедру апельсина.
Противень застелите пергаментом, переложите рыбу и присыпьте смесью из миндаля и цедры.
Нарежьте вяленный инжир, апельсин и добавьте также к рыбе вместе с оливками.
Самое важное – смешайте свежемолотый розовый перец, крупную соль, измельченный чеснок и оливковое масло, перемешайте и полейте этим рыбу.
После – отправьте ее в духовку на 20 минут при 180 С.
Юлия Высоцкая рекомендует не жалеть специй, а также цитрусовых, которые придадут рыбе невероятный аромат и вкус.
2. Фаршированный сибас фенхелем по рецепту Гордона Рамзи
Ингредиенты:
сибас – 2 шт.
фенхель – 2 шт.
лимон – 1 шт.
каперсы – 3 ст. л.
укроп – 2 ветки
оливковое масло – 1 ст. л.
сливочное масло – 20 г
белое вино – 100 мл.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Выпотрошите рыбу, приправьте снаружи солью и перцем.
Фенхель нарежьте и переложите внутрь рыбы, туда же добавьте каперсы и ломтики лимона.
Сверху присыпьте рыбу укропом, положите порезанное сливочное масло, сбрызните оливковым маслом и заверните в фольгу.
Отправьте рыбу в разогретую духовку до 200 С и запекайте около 20 минут.
Готовую рыбу отставьте немного остыть, подавать лучше всего с овощами.
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