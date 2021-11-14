Как приготовить воздушное картофельное пюре из двух ингредиентов: простой секрет

Картофельное пюре достаточно популярное блюдо и является частым гарниром для свинины, говядины, курятины и рыбы, в том числе удачно сочетается с овощами. Оказывается, рецепт простого, но невероятно вкусного картофельного пюре с минимальным набором ингредиентов был раскрыт еще в 70 годах прошлого века.

Как пишет The New York Times, рецепт был озвучен в американском телесериале "Маленький домик в прериях". Времени на приготовление "идеального" пюре требуется всего полчаса.

В частности, Ма Инглз из сериала говорила, что если нет молока, то можно использовать воду. Она это назвала главным секретом вкусного картофельного пюре.

"Оставьте немного воды с крахмалом после варки картофеля и добавьте ее к толченой картошке: подливайте воду по одной столовой ложке в массу, тщательно перемешивая, пока пюре не станет однородным. А потом добавьте немного сметаны для вкуса", – поделилась секретом Ма Инглз.

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Полученное в результате такого приготовления пюре выглядело воздушным и белым.

0,9 кг картофеля;

Кошерная соль (пищевая соль грубого помола без обычных добавок, таких как йод) и свежемолотый черный перец;

Также понадобится ¼ стакана сметаны или жирного греческого йогурта.

Шаг 1

Очистить картофель и порезать его небольшими кусочками. Поместить в большой сотейник, добавить две столовые ложки соли, залить холодной водой на один дюйм (2,5 см) выше уровня картофеля.

Шаг 2

Довести картофель до кипения на большом огне, убавить огонь до среднего уровня и варить минут десять. Тогда проверить его готовность вилкой.

Шаг 3

Часть воды из сотейника перелить в стакан, остальное – слить. Держа сотейник на медленном огне, растолкать картофель специальной толкушкой или деревянной ложкой (важно).

Шаг 4

Активно вмешать оставшуюся после варки воду, вливая её по одной столовой ложке в картофель, пока тот не станет гладким и однородным. Согласно рецепту, для этого может понадобиться около половины стакана жидкости. Добавить сметану, приправить солью и перцем по вкусу.

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