Как приготовить салат, способный переплюнуть "Цезарь": идея от фудблогера
Если человек не знает, что заказать в ресторане – он автоматически выбирает салат "Цезарь". Это настоящая классика, которая есть в каждом заведении. Но со временем надоедают даже такие шедевры, и хочется отведать что-то новое, необычное но не менее вкусное. Салат "Хельга" будет отличной альтернативой.
Идея приготовления салата "Хельга" опубликована на странице home_c_o_o_k_i_n_g в Instagram.
Ингредиенты:
рукокола (или любая другая зелень) – 60 г
помидоры – 250 г
филе копченое (можно заменить отварным) – 300 г
оливки – 1 банка (280 г)
оливковое масло – (для заправки)
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порезать на полоски.
2. Зелень измельчить
3. Помидоры нарезать крупными кусочками.
4. Посолить
5. Добавить оливковое масло и оливки.
6. Перемешать
А чтобы еще больше разнообразить вкус, можно поэксперементировать с разными заправками. Идеи опубликованы на странице natali_tsapik в Instagram.
Итальянская заправка:
Ингредиенты:
оливковое масло – 100 мл
растительное масло – 100 мл
. сухой базилик – 1/2 ч. л.
итальянские травы – 1 ч. л.
винный или бальзамический уксус – 15 мл
щепотка соли
Способ приготовления:
1. Прогреть смесь масел не доводя до кипения.
2. Добавить специи, уксус и соль.
3. Оставить настаиваться день.
Горчично-медовая:
Ингредиенты:
масло – 50 мл
дижонская горчица – 20 г
мед – 20 мл
лимонный сок – 20-25 мл
щепотка соли
Способ приготовления:
Смешать венчиком до однородного состояния.
Соево-медовая:
Ингредиенты:
оливковое или растительное масло – 30 мл
соевый соус – 50 мл
лимонный сок – 15 мл
мед – 10 мл
чеснок – 1/4 маленького зубчика
Способ приготовления:
Всё очень тщательно перемешать венчиком, пока масса не станет однородной.
Йогуртова
греческий йогурт или сметана – 100 мл
лимонный сок – 15 мл
зелень (укроп, петрушка, кинза, мята, базилик, зеленый лук) несколько веточек
чеснок – 1/4 маленького зубчика чеснока
щепотка соли
молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Все измельчить подгружным блендером до однородности.
Азиатская:
растительное масло – 30 мл
соевый соус – 50 мл
лимонный сок – 20 мл
измельченный имбирь – 5 г
чеснок – 1/4 зубчика
молотая паприка по вкусу
семена кунжута – 1.ч.л
Способ приготовления:
1. Все смешать венчиком до однородности.
Все заправки (кроме йогуртовой) могут храниться в холодильнике до 7 дней.