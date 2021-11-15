Как приготовить салат, способный переплюнуть 'Цезарь': идея от фудблогера

Если человек не знает, что заказать в ресторане – он автоматически выбирает салат "Цезарь". Это настоящая классика, которая есть в каждом заведении. Но со временем надоедают даже такие шедевры, и хочется отведать что-то новое, необычное но не менее вкусное. Салат "Хельга" будет отличной альтернативой.

Идея приготовления салата "Хельга" опубликована на странице home_c_o_o_k_i_n_g в Instagram.

Ингредиенты:

рукокола (или любая другая зелень) – 60 г

помидоры – 250 г

филе копченое (можно заменить отварным) – 300 г

оливки – 1 банка (280 г)

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оливковое масло – (для заправки)

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порезать на полоски.

2. Зелень измельчить

3. Помидоры нарезать крупными кусочками.

4. Посолить

5. Добавить оливковое масло и оливки.

6. Перемешать

А чтобы еще больше разнообразить вкус, можно поэксперементировать с разными заправками. Идеи опубликованы на странице natali_tsapik в Instagram.

Итальянская заправка:

Ингредиенты:

оливковое масло – 100 мл

растительное масло – 100 мл

. сухой базилик – 1/2 ч. л.

итальянские травы – 1 ч. л.

винный или бальзамический уксус – 15 мл

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Прогреть смесь масел не доводя до кипения.

2. Добавить специи, уксус и соль.

3. Оставить настаиваться день.

Горчично-медовая:

Ингредиенты:

масло – 50 мл

дижонская горчица – 20 г

мед – 20 мл

лимонный сок – 20-25 мл

щепотка соли

Способ приготовления:

Смешать венчиком до однородного состояния.

Соево-медовая:

Ингредиенты:

оливковое или растительное масло – 30 мл

соевый соус – 50 мл

лимонный сок – 15 мл

мед – 10 мл

чеснок – 1/4 маленького зубчика

Способ приготовления:

Всё очень тщательно перемешать венчиком, пока масса не станет однородной.

Йогуртова

греческий йогурт или сметана – 100 мл

лимонный сок – 15 мл

зелень (укроп, петрушка, кинза, мята, базилик, зеленый лук) несколько веточек

чеснок – 1/4 маленького зубчика чеснока

щепотка соли

молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Все измельчить подгружным блендером до однородности.

Азиатская:

растительное масло – 30 мл

соевый соус – 50 мл

лимонный сок – 20 мл

измельченный имбирь – 5 г

чеснок – 1/4 зубчика

молотая паприка по вкусу

семена кунжута – 1.ч.л

Способ приготовления:

1. Все смешать венчиком до однородности.

Все заправки (кроме йогуртовой) могут храниться в холодильнике до 7 дней.