Как приготовить салат винегрет по-новому: достаточно добавить всего один ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Как приготовить салат винегрет по-новому: достаточно добавить всего один ингредиент

Винегрет – это салат из разряда "порезали и забыли". Блюдо настолько легкое в приготовлении, но при этом абсолютно универсальное: пригодится для поста, станет украшением ежедневного и праздничного стола.

Разнообразить такое обычное блюдо можно благодаря одному только ингредиенту – морской капусте. Пикантность и насыщенность вкуса – гарантированы.

Рецептом винегрета с морской капустой поделилась фудблогер Наталья Сальникова. Опубликовано в Instagram.

Винегрет с морской капустой
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Ингредиенты:

  • свекла

  • морковь

  • батат\корень сельдерея

  • красный лук

  • свежие или соленые огурцы

  • зеленый горошек

  • морская капуста

  • укроп

  • зеленый лук

Оливковое масло для заправки

Для заправки:

  • оливковое масло

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь, батат или корень сельдерея отварить. После – нарезать кубиками.

2. Лук порезать полукольцами.

Свекла для салата

3. Огурцы порезать кубиками.

4. Смешайте все ингредиенты для салата.

Морская капуста для блюда

5. Заправить оливковым маслом. Посолить и поперчить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой ингредиент способен изменить винегрет до неузнаваемости.

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