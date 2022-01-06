Как приготовить салат винегрет по-новому: достаточно добавить всего один ингредиент

Винегрет – это салат из разряда "порезали и забыли". Блюдо настолько легкое в приготовлении, но при этом абсолютно универсальное: пригодится для поста, станет украшением ежедневного и праздничного стола.

Разнообразить такое обычное блюдо можно благодаря одному только ингредиенту – морской капусте. Пикантность и насыщенность вкуса – гарантированы.

Рецептом винегрета с морской капустой поделилась фудблогер Наталья Сальникова. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

свекла

морковь

батат\корень сельдерея

красный лук

свежие или соленые огурцы

зеленый горошек

морская капуста

укроп

зеленый лук

Для заправки:

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь, батат или корень сельдерея отварить. После – нарезать кубиками.

2. Лук порезать полукольцами.

3. Огурцы порезать кубиками.

4. Смешайте все ингредиенты для салата.

5. Заправить оливковым маслом. Посолить и поперчить.

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