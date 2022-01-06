Как приготовить салат винегрет по-новому: достаточно добавить всего один ингредиент
Винегрет – это салат из разряда "порезали и забыли". Блюдо настолько легкое в приготовлении, но при этом абсолютно универсальное: пригодится для поста, станет украшением ежедневного и праздничного стола.
Разнообразить такое обычное блюдо можно благодаря одному только ингредиенту – морской капусте. Пикантность и насыщенность вкуса – гарантированы.
Рецептом винегрета с морской капустой поделилась фудблогер Наталья Сальникова. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
свекла
морковь
батат\корень сельдерея
красный лук
свежие или соленые огурцы
зеленый горошек
морская капуста
укроп
зеленый лук
Для заправки:
оливковое масло
соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу, морковь, батат или корень сельдерея отварить. После – нарезать кубиками.
2. Лук порезать полукольцами.
3. Огурцы порезать кубиками.
4. Смешайте все ингредиенты для салата.
5. Заправить оливковым маслом. Посолить и поперчить.
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