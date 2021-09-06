Как приготовить самый сытный сэндвич в духовке – лучшая альтернатива вредным бутербродам

Каждый из нас разрешает себе не полезную, жаренную, сладкую еду, особенно утром вместо полноценного завтрака, который является самым важным приемом пищи. Но, чтобы не есть на ходу горячие бутерброды, можно найти альтернативное решение – приготовить что-то похожее, но более безвредное, например, сэндвичи.

Сегодня редакция FoodOboz делится простым рецептом очень необычного и вкусного блюда, которые очень просто и быстро готовится – сэндвич в духовку с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

Тостовый хлеб – 1 шт.

Моцарелла – 200 г

Сливочное масло – 20 г

Сыр "Грюйер" – 100 г

Ветчина – 200 г

Молоко – 0,5 стакана

Твердый сыр – 200 г

Помидор -– 1 шт.

Базилик – 1 ч. л.

Орегано – 1 щепотка

Способ приготовления:

Первым делом смажьте форму сливочным маслом. Хлеб смажьте крем-сыром и выложите на дно. Сверху – ветчину, моцарелу и твердый хлеб и так сделайте несколько слоев. В самом конце добавьте помидоры, сыр, присыпьте базиликом и выложите хлеб. Вылейте в форму молоко и отправьте в духовку на 10 при 180 С.

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