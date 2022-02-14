Как приготовить самый вкусный шашлык дома: секреты от Анатолия Добровольского

Шашлык – одно из самых любимых многими мясное блюдо. Кулинары утверждают, что самое важное при его приготовлении – выбрать правильно мясо и сделать вкусный маринад.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка и маринада к нему, который вы приготовите очень просто и быстро дома, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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Шея свиная – 1,5 кг

Лук репчатый – 400 г

Соевый соус – 100 г

Сухой базилик – 1 ст. л.

Молотый душистый перец – 1/2 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте средними кусками мясо.

2. Лук почистите и порежьте полукольцами.

3. Переложите лук в кастрюлю, влейте соевый соус, добавьте сушеный базилик, перец, соль, перемешайте, хорошо помните лук.

4. Переложите мясо в лук и поставьте на 4-12 часов в холодильник.

5. Пожарьте шашлык и подавайте с любим соусом, а также с овощами и зеленью.

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