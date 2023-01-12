Еще одним праздником из зимнего цикла является Старый Новый год. В этот вечер готовят много праздничных блюд, среди которых также и кутья. Именно 13 января блюдо должно быть "богатым". То есть в кашу добавляют много дополнительных компонентов для лучшего вкуса.

Редакция FoodOboz делится тремя самыми популярными вариантами приготовления праздничной кути.

Идея приготовления богатой кутьи с сухофруктами опубликована на странице фудблогера Светланы Филюшкиной (filiushkina.svitlana) в Instagram.

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Ингредиенты:

зерно пшеницы – 200 г

мак – 100 г

изюм – 50 г

курага – 20 г

чернослив – 20 г

клюква – 10 г

мед – 75 г

орехи – 100 г (грецкий – 50 г, миндаль – 20 г, фундук – 20 г, арахис – 20 г)

Способ приготовления:

1. Промываем зерно пшеницы в холодной воде и замачиваем на ночь или на 3-4 часа.

2. Варим зерно около 1 часа в пропорции 1:3.

3. Мак заливаем кипятком, провариваем 10-15 минут и блендеруем до появления макового молочка. Мак должен побелеть.

4. Сухофрукты и орехи заливаем кипятком на 30 минут и тщательно промываем.

5. Смешиваем кашу, перемолотый мак и мед (добавляем в охлажденную теплую кашу), сухофрукты и орехи.

Вариант богатой кутьи с компотом. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_momstory в Instagram.

Ингредиенты:

пшеница – 2 стакана

мак – 100 г

грецкие орехи – 100 г

изюм – 100 г

мед – 2-3 ст.л

Ингредиенты для компота:

сухофрукты (сушеные яблоки и груши) – 200 г

чернослив – 150 г

сахар – 2 ст.л

мед – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Пшеницу перед приготовлением лучше замочить в холодной воде на ночь. Но если нет времени – на 1-2 часа. Дальше залить новой чистой водой и сварить до готовности.

2. Пока варится пшеница, приготовим остальные ингредиенты. Заливаем водой, ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем с огня и накрываем крышкой. Даем маку настояться 40-60 минут.

3. Откидываем мак на сито, чтобы стекла вода. Далее можно растолочь мак в ступке или пропустить через блендер.

4. Изюм заливаем горячей водой и оставляем на 30 минут. Грецкие орехи поломать на кусочки и подсушить на сковороде.

5. Готовим компот. Узвар это тот же компот, но более концентрированный и яркий по вкусу. Сухофрукты и чернослив залейте 1,5 л воды, добавьте сахар. Варите на медленном огне после закипания 30 минут, после чего добавьте мед, накройте крышкой и дайте настояться.

6. В большой миске соедините приготовленную пшеницу, добавьте мак, орехи, изюм и перемешайте. Заправьте кутью медом и залейте 2 стаканами компота. (Добавляем компот по вкусу, к нужной консистенции).

Кутья с рисом. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 250 г

сливочное масло – 20 г

клюква – 100г

орехи – 100 г

мак – 100 г

изюм – 100 г

мед – 150-200 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промываем в холодной воде. Заливаем водой в соотношении 1:2 (500 мл воды). Добавляем соль. Варим рис до готовности.

2. К меду добавляем 0,5 стакана теплой воды и перемешиваем до полного растворения меда.

3. Мак, клюкву и изюм заливаем кипятком на 10 минут. Затем воду сливаем.

4. Сваренный рис промываем холодной водой. Процеживаем с помощью сита и добавляем сливочное масло.

5. К рису добавляем сливочное масло, клюкву мак, изюм, орехи, мед и все перемешиваем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нужно добавить в кутью для необычного вкуса