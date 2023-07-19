Как приготовить шарлотку в микроволновке: идея сладкого завтрака
Пышная шарлотка с чашечкой кофе на завтрак – это именно то, что может добавить настроения и энергии на весь день. А такой десерт вы можете приготовить всего за 10 минут. И для этого вам понадобится микроволновка.
Идея приготовления шарлотки в микроволновке опубликована на странице нутрициолога Валерии с ником valeriya_davyd в Instagram. Тесто получается очень пышным и нежным.
Ингредиенты на 2 порции:
- яйца – 2 шт
- творог кисломолочный 5% – 150 г
- сметана 10% – 60 г
- мука рисовая – 60 г
- разрыхлитель –1 ч.л.
- сахарозаменитель – по вкусу
- яблоки – 200 г
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты, кроме яблок, до однородности.
2. Яблоки порезать кубиками.
3. В глубокую форму или тарелку выложить яблоки.
4. Сверху залить тестом.
5. Отправить в микроволновку на 5-10 минут. Время приготовления зависит от мощности.
6. Лучше всего сначала поставить на 5 минут, а затем добавлять по 1-2 минуты при необходимости.
7. Готовую шарлотку перевернуть на тарелку.
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