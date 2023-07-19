Пышная шарлотка с чашечкой кофе на завтрак – это именно то, что может добавить настроения и энергии на весь день. А такой десерт вы можете приготовить всего за 10 минут. И для этого вам понадобится микроволновка.

Идея приготовления шарлотки в микроволновке опубликована на странице нутрициолога Валерии с ником valeriya_davyd в Instagram. Тесто получается очень пышным и нежным.

Ингредиенты на 2 порции:

яйца – 2 шт

творог кисломолочный 5% – 150 г

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сметана 10% – 60 г

мука рисовая – 60 г

разрыхлитель –1 ч.л.

сахарозаменитель – по вкусу

яблоки – 200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты, кроме яблок, до однородности.

2. Яблоки порезать кубиками.

3. В глубокую форму или тарелку выложить яблоки.

4. Сверху залить тестом.

5. Отправить в микроволновку на 5-10 минут. Время приготовления зависит от мощности.

6. Лучше всего сначала поставить на 5 минут, а затем добавлять по 1-2 минуты при необходимости.

7. Готовую шарлотку перевернуть на тарелку.

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