Как приготовить шашлык без мангала и духовки: идеальный вариант для зимнего периода
На смену снегам, морозам и холоду постепенно приходит солнечная погода. И сразу хочется свежего осеннего воздуха, солнца и, конечно, шашлыка. И даже если сейчас нет возможности пожарить его на природе – можно воспользоваться простой альтернативой и сделать такое блюдо прямо на сковородке.
Идея приготовления опубликована на странице nice.meal в Instagram.
Ингредиенты:
свиная шея – 700 г
лук – 400 г
сливочное масло – 100 г
картофель – 1 кг
черный молотый перец
молотый кориандр
чеснок 2 зубчика
петрушка
Способ приготовления:
1. Обжарить средние куски свиной шеи без растительного масла до румяного цвета.
2. Достать мясо.
3. Положить крупно нарезанный лук.
4. Обжарить 3 минуты. Оставить продукт хрустящим.
3. Положить его в мясо.
4. В сковороду добавить сливочное масло.
5. Обжарить картофель нарезанный кубиками.
6. Положить его к луку с мясом, посолить, поперчить, всыпать молотый кориандр, измельченный чеснок и петрушку, перемешать.
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