Как приготовить шашлык без мангала и духовки: идеальный вариант для зимнего периода

На смену снегам, морозам и холоду постепенно приходит солнечная погода. И сразу хочется свежего осеннего воздуха, солнца и, конечно, шашлыка. И даже если сейчас нет возможности пожарить его на природе – можно воспользоваться простой альтернативой и сделать такое блюдо прямо на сковородке.

Идея приготовления опубликована на странице nice.meal в Instagram.

Ингредиенты:

свиная шея – 700 г

лук – 400 г

сливочное масло – 100 г

картофель – 1 кг

черный молотый перец

молотый кориандр

чеснок 2 зубчика

петрушка

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Способ приготовления:

1. Обжарить средние куски свиной шеи без растительного масла до румяного цвета.

2. Достать мясо.

3. Положить крупно нарезанный лук.

4. Обжарить 3 минуты. Оставить продукт хрустящим.

3. Положить его в мясо.

4. В сковороду добавить сливочное масло.

5. Обжарить картофель нарезанный кубиками.

6. Положить его к луку с мясом, посолить, поперчить, всыпать молотый кориандр, измельченный чеснок и петрушку, перемешать.

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