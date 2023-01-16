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Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией
Именно скумбрию очень часто выбирают для запекания. Такая рыба обладает нежным вкусом, а также в ней достаточно мало мелких костей. Но для того, чтобы продукт полностью раскрыл все свои вкусовые свойства, нужно правильно разрезать тушку, а также приготовить пикантный соус.
Идея приготовления сочной и мягкой скумбрии опубликована на странице фудблогера mrs.demenchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия
- соевый соус
- соль/черный перец
- специи для рыбы или другие (добавлять розмарин, орегано и смесь перцев).
Способ приготовления:
1. Скумбрию хорошо почистить.
2. Вынуть позвоночник.
3. Разрезать, вывернуть.
4. Соль, перец, специи (все добавить по вкусу).
5. Смешать с соевым соусом и тщательно смазать рыбу.
6. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
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