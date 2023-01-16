Именно скумбрию очень часто выбирают для запекания. Такая рыба обладает нежным вкусом, а также в ней достаточно мало мелких костей. Но для того, чтобы продукт полностью раскрыл все свои вкусовые свойства, нужно правильно разрезать тушку, а также приготовить пикантный соус.

Идея приготовления сочной и мягкой скумбрии опубликована на странице фудблогера mrs.demenchuk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия

соевый соус

соль/черный перец

специи для рыбы или другие (добавлять розмарин, орегано и смесь перцев).

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Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо почистить.

2. Вынуть позвоночник.

3. Разрезать, вывернуть.

4. Соль, перец, специи (все добавить по вкусу).

5. Смешать с соевым соусом и тщательно смазать рыбу.

6. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

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