Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

Именно скумбрию очень часто выбирают для запекания. Такая рыба обладает нежным вкусом, а также в ней достаточно мало мелких костей. Но для того, чтобы продукт полностью раскрыл все свои вкусовые свойства, нужно правильно разрезать тушку, а также приготовить пикантный соус.

Идея приготовления сочной и мягкой скумбрии опубликована на странице фудблогера mrs.demenchuk в Instagram.

Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

Ингредиенты:

  • скумбрия
  • соевый соус
  • соль/черный перец
  • специи для рыбы или другие (добавлять розмарин, орегано и смесь перцев).
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Способ приготовления:

Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

1. Скумбрию хорошо почистить.

Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

2. Вынуть позвоночник.

Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

3. Разрезать, вывернуть.

4. Соль, перец, специи (все добавить по вкусу).

Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

5. Смешать с соевым соусом и тщательно смазать рыбу.

6. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

Как приготовить скумбрию, чтобы она была сочной и мягкой: делимся технологией

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