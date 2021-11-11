Как приготовить скумбрию, если фаршированная надоела: советует эксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,4 т.
Как приготовить скумбрию, если фаршированная надоела: советует эксперт

Скумбрию готовят совершенно разными способами, а чаще всего фаршируют. Но чтобы рыба была действительно особенной и удивила новым вкусом, ее можно замариновать. Правильное сочетание простых продуктов сделает такую рыбу действительно вкусной, а все полезные вещества будут сохранены.

Идеей приготовления вкусной скумбрии в маринаде поделилась диетолог Елена Юдина в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт

Это может быть и сельдь, салака и любая другая любимая рыба жирных сортов;

  • хрен (острая горчица, хрен со свеклой) – 2 ч.л

  • горчица французская дижонская – 4 ч.л

  • соль – 1 ч.л

  • мед (сахар) – 2 ч.л

Мед для маринада
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Способ приготовления:

1. Скумбрию очистить, обсушить бумажным полотенцем и нарезать порционно.

2. К рыбе добавить все ингредиенты.

Горчица для маринада

3. Хорошо перемешать. Накрыть и оставить мариноваться на 2 дня.

Диетолог отмечает, что такая рыба очень полезная, ее можно подавать на праздничный стол и готовить на обед или ужин.

Как замариновать рыбу

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