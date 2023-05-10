Как приготовить сладкий рулет из вафельных коржей: с кремом и желе
Вафельные лепешки – это универсальная основа для приготовления вкусных десертов. К примеру, рулет, который даже не придется выпекать. Внутрь можно добавить желе и нежный крем. Вафля отлично держит форму и рулет можно будет легко нарезать на кусочки.
Идея приготовления сладкого вафельного рулета из желе опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Такой десерт может стать простой альтернативой многим тортам.
Ингредиенты:
- вафли квадратные – 4 листа
- галаретка – 2 пачки
- крем шоколадный
- крекер коричневый – 1 пачка
- вода – 500 мл
- какао – 50 г
- сахар – 200 г
Ингредиенты для кокосового крема:
- кокосовая стружка – 100 г
- молоко кипяченое – 100 мл
- сахарная пудра – 100 г
- сливочное масло – 300 г
Способ приготовления:
1. Готовим желе: разводим его горячей водой в 300 мл воды (не так как пишет на пачке), чтобы было упругим.
2. Разливаем в формы и ставим в холодильник застывать, лучше на ночь.
3. Для кокосового крема нагреваем молоко и горячим вливаем в кокосовую стружку.
4. Оставляем набухать и остывать до комнатной температуры.
5. Перед нанесением на вафли взбиваем масло с пудрой и добавляем запаренную стружку, перемешиваем.
6. Для шоколадного крема наливаем воду в сотейник, добавляем сахар и какао, перемешиваем и доводим до кипения.
7. В это время добавляем измельченный крекер, перемешиваем.
8. Быстро (горячим) наносим на вафли (не мастим 1 см до края).
9. Даем крему на вафлях немного остыть и выкладываем кокосовый крем. Тогда на край выкладываем полоской желе и плотно заворачиваем в рулет.
10. Несмазанный край вафель промачиваем крутым кипятком.
11. Рулеты ставим в холодильник минимум на 2 часа.
12. Нарезаем порционно.
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