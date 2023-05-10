Вафельные лепешки – это универсальная основа для приготовления вкусных десертов. К примеру, рулет, который даже не придется выпекать. Внутрь можно добавить желе и нежный крем. Вафля отлично держит форму и рулет можно будет легко нарезать на кусочки.

Идея приготовления сладкого вафельного рулета из желе опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Такой десерт может стать простой альтернативой многим тортам.

Ингредиенты:

вафли квадратные – 4 листа

Видео дня

галаретка – 2 пачки

крем шоколадный

крекер коричневый – 1 пачка

вода – 500 мл

какао – 50 г

сахар – 200 г

Ингредиенты для кокосового крема:

кокосовая стружка – 100 г

молоко кипяченое – 100 мл

сахарная пудра – 100 г

сливочное масло – 300 г

Способ приготовления:

1. Готовим желе: разводим его горячей водой в 300 мл воды (не так как пишет на пачке), чтобы было упругим.

2. Разливаем в формы и ставим в холодильник застывать, лучше на ночь.

3. Для кокосового крема нагреваем молоко и горячим вливаем в кокосовую стружку.

4. Оставляем набухать и остывать до комнатной температуры.

5. Перед нанесением на вафли взбиваем масло с пудрой и добавляем запаренную стружку, перемешиваем.

6. Для шоколадного крема наливаем воду в сотейник, добавляем сахар и какао, перемешиваем и доводим до кипения.

7. В это время добавляем измельченный крекер, перемешиваем.

8. Быстро (горячим) наносим на вафли (не мастим 1 см до края).

9. Даем крему на вафлях немного остыть и выкладываем кокосовый крем. Тогда на край выкладываем полоской желе и плотно заворачиваем в рулет.

10. Несмазанный край вафель промачиваем крутым кипятком.

11. Рулеты ставим в холодильник минимум на 2 часа.

12. Нарезаем порционно.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: