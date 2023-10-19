Как приготовить сочное куриное филе: делимся секретами
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления котлет, отбивных, а также закусок. Из него можно делать также вкусные салаты, тушить в соусе и готовить из него шашлык.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом сочного куриного филе в сливочном соусе с чесноком и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 3 шт.
- Копченая паприка – 1 ст. л.
- Итальянские травы – щепотка
- Соль – 1 ст. л (без горки)
- Кукурузная мука – для обжарки
- Масло для жарки
Сливочный соус:
- Сливки 33% – 100 мл
- Сливочное масло – 20 г
- Мясной бульон – 100 мл
- Сливочный мягкий творог – 50 г
- Плавленый сливочный сыр – 50 г (вместо него идеально пармезан использовать).
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе порежьте на 2-3 части. Посыпьте солью, копченой паприкой, итальянскими травами.
2. Обваляйте в муке и жарьте на сильном огне на растительном масле до золотистой корочки со всех сторон, после переложите в блюдо.
3. В ту же сковородку добавьте сливочное масло, сливочный сыр, бульон, сливки, натертый плавленый сыр или пармезан, выжатый чеснок, соль и хорошо перемешайте.
4. Нарежьте обжаренное филе на кусочки толщиной примерно 1 см. Выложите филе в соус и тушите на маленьком огне минут 10-15 минут.
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