Куриное филе – идеальный продукт для приготовления котлет, отбивных, а также закусок. Из него можно делать также вкусные салаты, тушить в соусе и готовить из него шашлык.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом сочного куриного филе в сливочном соусе с чесноком и плавленным сыром.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 3 шт.

Копченая паприка – 1 ст. л.

Итальянские травы – щепотка

Соль – 1 ст. л (без горки)

Кукурузная мука – для обжарки

Масло для жарки

Сливочный соус:

Сливки 33% – 100 мл

Сливочное масло – 20 г

Мясной бульон – 100 мл

Сливочный мягкий творог – 50 г

Плавленый сливочный сыр – 50 г (вместо него идеально пармезан использовать).

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе порежьте на 2-3 части. Посыпьте солью, копченой паприкой, итальянскими травами.

2. Обваляйте в муке и жарьте на сильном огне на растительном масле до золотистой корочки со всех сторон, после переложите в блюдо.

3. В ту же сковородку добавьте сливочное масло, сливочный сыр, бульон, сливки, натертый плавленый сыр или пармезан, выжатый чеснок, соль и хорошо перемешайте.

4. Нарежьте обжаренное филе на кусочки толщиной примерно 1 см. Выложите филе в соус и тушите на маленьком огне минут 10-15 минут.

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