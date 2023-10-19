Как приготовить сочное куриное филе: делимся секретами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить сочное куриное филе: делимся секретами

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления котлет, отбивных, а также закусок. Из него можно делать также вкусные салаты, тушить в соусе и готовить из него шашлык. 

Что приготовить из куриного филе

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом сочного куриного филе в сливочном соусе с чесноком и плавленным сыром. 

Рецепт филе с соусом
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Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 3 шт.
  • Копченая паприка – 1 ст. л. 
  • Итальянские травы – щепотка 
  • Соль – 1 ст. л (без горки)
  • Кукурузная мука – для обжарки
  • Масло для жарки

Сливочный соус:

  • Сливки 33% – 100 мл
  • Сливочное масло – 20 г
  • Мясной бульон – 100 мл
  • Сливочный мягкий творог – 50 г
  • Плавленый сливочный сыр – 50 г (вместо него идеально пармезан использовать).
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Куриное филе порежьте на 2-3 части. Посыпьте солью, копченой паприкой, итальянскими травами.

2. Обваляйте в муке и жарьте на сильном огне на растительном масле до золотистой корочки со всех сторон, после переложите в блюдо. 

Куриное филе со специями

3. В ту же сковородку добавьте сливочное масло, сливочный сыр, бульон, сливки, натертый плавленый сыр или пармезан, выжатый чеснок, соль и хорошо перемешайте. 

Сливочный соус

4. Нарежьте обжаренное филе на кусочки толщиной примерно 1 см. Выложите филе в соус и тушите на маленьком огне минут 10-15 минут.

Готовое филе

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