Как приготовить сочное куриное филе: нужен всего один ингредиент
Существует множество вариантов приготовить куриное филе, поэтому каждая хозяйка имеет свой любимый и секретный рецепт. А это означает лишь то, что это блюдо никогда не приестся и будет оставаться актуальным. Несмотря на простоту приготовления, мясо иногда выходит сухим и будто пересушенным.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить сочное куриное филе, опираясь на советы издания Thektchn.
Основные моменты приготовления курятины
Жарить филе следует на слабом или среднем огне. Это нужно для того, что мясо имело возможность до конца приготовиться в середине.
Не переворачивайте и не трогайте курицу, как только начали ее жарить. По крайней мере первые 5 минут. Если филе тяжело перевернуть, то это свидетельствует о том, что оно еще не готово. В идеале рекомендуют переворачивать его только один раз за все время приготовления.
Не жарьте курятину на сливочном масле – она может подгореть. Для приятного цвета и аромата нужно добавить масло аж в самом конце.
Жареное куриное филе
Ингредиенты:
Куриное филе – 2 шт
Соль – 3 \ 4 ч. л.
Перец – 1 \ 4 ч. л.
Рапсовое масло – 1 ст. л.
Растопленное сливочное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помыть филе, хорошо высушить, посыпать солью и перцем с обеих сторон.
Хорошо разогреть сковороду с маслом.
Выложить филе и жарить с одной стороны примерно 5-7 минут.
Перевернуть филе и добавить масло. Жарить так же 5-7 минут.
Дать филе постоять и немного остыть. После чего курятина готова к употреблению.
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