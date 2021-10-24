Как приготовить сочное куриное филе: нужен всего один ингредиент

Жарить филе следует на слабом или среднем огне. Это нужно для того, что мясо имело возможность до конца приготовиться в середине.

Не переворачивайте и не трогайте курицу, как только начали ее жарить. По крайней мере первые 5 минут. Если филе тяжело перевернуть, то это свидетельствует о том, что оно еще не готово. В идеале рекомендуют переворачивать его только один раз за все время приготовления.