Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
552
Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

Курица будет очень питательным и легким вариантом обеда. Но следует помнить, что такое мясо достаточно сухое, поэтому его нужно правильно приготовить. И лучше всего для этого продукта подходит именно тушение.

Идея приготовления сочной тушеной курицы в соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником grenache_rose в Instagram. Технология очень простая и не требует много времени.

Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

Ингредиенты:

  • курица (голени, четвертинки)
Видео дня
  • лук – 1 большой
  • чеснок – 3 зубчика
  • куриный бульон/вода – 250 мл
  • сметана – 4 ст.л.
  • мука – 1.5 ст.л.
  • специи – мускатный орех, кориандр, перец, соль
  • свежая зелень

Способ приготовления:

Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

1. Курицу помыть, обсушить.

2. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.

Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

3. Лук и чеснок мелко порезать.

4. Добавить в курицу.

Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

5. Жарить около 10 минут на маленьком огне.

6. Для соуса в чаше тщательно смешать (чтобы не было комочков) очень теплый бульон со сметаной и мукой.

Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

7. Вылить в курицу.

8. Добавить любимые специи.

Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе

9. Тушить под крышкой 20-25 минут на маленьком огне.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты