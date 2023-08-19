Как приготовить сочную курицу на обед: тушится в нежном соусе
Курица будет очень питательным и легким вариантом обеда. Но следует помнить, что такое мясо достаточно сухое, поэтому его нужно правильно приготовить. И лучше всего для этого продукта подходит именно тушение.
Идея приготовления сочной тушеной курицы в соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником grenache_rose в Instagram. Технология очень простая и не требует много времени.
Ингредиенты:
- курица (голени, четвертинки)
- лук – 1 большой
- чеснок – 3 зубчика
- куриный бульон/вода – 250 мл
- сметана – 4 ст.л.
- мука – 1.5 ст.л.
- специи – мускатный орех, кориандр, перец, соль
- свежая зелень
Способ приготовления:
1. Курицу помыть, обсушить.
2. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.
3. Лук и чеснок мелко порезать.
4. Добавить в курицу.
5. Жарить около 10 минут на маленьком огне.
6. Для соуса в чаше тщательно смешать (чтобы не было комочков) очень теплый бульон со сметаной и мукой.
7. Вылить в курицу.
8. Добавить любимые специи.
9. Тушить под крышкой 20-25 минут на маленьком огне.
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