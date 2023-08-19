Курица будет очень питательным и легким вариантом обеда. Но следует помнить, что такое мясо достаточно сухое, поэтому его нужно правильно приготовить. И лучше всего для этого продукта подходит именно тушение.

Идея приготовления сочной тушеной курицы в соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником grenache_rose в Instagram. Технология очень простая и не требует много времени.

Ингредиенты:

курица (голени, четвертинки)

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лук – 1 большой

чеснок – 3 зубчика

куриный бульон/вода – 250 мл

сметана – 4 ст.л.

мука – 1.5 ст.л.

специи – мускатный орех, кориандр, перец, соль

свежая зелень

Способ приготовления:

1. Курицу помыть, обсушить.

2. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Лук и чеснок мелко порезать.

4. Добавить в курицу.

5. Жарить около 10 минут на маленьком огне.

6. Для соуса в чаше тщательно смешать (чтобы не было комочков) очень теплый бульон со сметаной и мукой.

7. Вылить в курицу.

8. Добавить любимые специи.

9. Тушить под крышкой 20-25 минут на маленьком огне.

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