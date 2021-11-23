Как приготовить сочное мясо: топ-3 лайфхака от Эктора Хименеса-Браво
Мясо – продукт, который по мнению специалистов должен быть в рационе каждого, особенно подростов. К тому – это простейший продукт для приготовления. Его можно запечь, варить, жарить, добавлять в супы, салаты, делать вкусные стейки. Самое важное в приготовлении мяса – не пересушить его, а также и не дожарить.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram полезными советами и лайфхаками, которые помогут вам приготовить очень вкусное и сочное мясо.
Топ-3 лайфхака
1. Маринад
Гранатовый сок и апельсиновый фреш – эти два сока очень хорошо размягчают мясо, они наполнят его новым вкусом и при этом сохранят сочность.
2. Вакуум
"Идеально для этого подойдет пакет-слайдер. Они герметичны, и очень комфорты в хранении в холодильнике", – отметил кулинар.
3. Солите в конце
При жарке мясо нужно солить в самом конце. Тогда будет чистый вкус мяса, немного подсоленный по краям.
"Со стейками точно так же, солим в конце, при подача", – объяснил Эктор.
Мясные ребра по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Ингредиенты:
ребра – 1 кг
смесь специй – горсть
соус
BBQ
зеленый лук
1. Ребра нужно хорошо помыть, очистить от пленки на внутренней стороне.
2. Смешиваем маринад в одной емкости, подготовленные ребра хорошенько обваливаем и смазываем смесью, и отправляем мариноваться на 12-24 часа в холодильник.
3. Если у вас несколько полосок ребер, тогда каждое отдельно заматываем в прочную фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри.
4. Запекаем в духовке при 180 С 1,5-2 часа.
Подавать готовое блюдо лучше всего горячим, смажьте хорошо качественным соусом BBQ и посыпьте зеленым луком.
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