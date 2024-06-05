Домашняяветчина значительно лучше разнообразной магазинной колбасы. Мясо идеально подходит для бутербродов и салатов. Но если вы беспокоитесь, что продукт получится сухим – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления домашней ветчины из свинины опубликована на странице победительницы проекта "Мастер Шеф 12" Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instgaram. Вам понадобится нитритная соль.

Ингредиенты:

свинина – 1,5 кг (корейка, шея, лопатка)

соль каменная – 15 г

соль нитритная – 15 г

чеснок сушеный – 2 г

перец душистый – 5 горошин

перец черный горошком – 2 г

лавровые листья – 2 шт.

кардамон – 2 г

мускатный орех – 2 г

орегано – 3 г

Способ приготовления:

1. Убирать бумажными полотенцами излишнюю влагу из мяса.

2. Соль добавить в расчете: 20 г соли на каждый 1 кг мяса. Именно нитратная соль дает тот же аромат, вкус и приятный розовый цвет ветчине, без нее тоже можно сделать, но цвет будет серым и не таким аппетитным.

3. В ступке перетереть соль, перец горошком, душистый перец и лавровый лист.

4. К ним добавить орегано, кориандр, мускатный орех и сушеный чеснок.

5. Завернуть пищевой пленкой и оставить в холодильнике при комнатной температуре от 0-5 ° C на 5 суток.

6. Через 5 суток достать мясо, переложить в форму для запекания.

7. Отправить в холодную духовку и поставить ее разогреваться до 70 градусов.

8. Через час увеличить температуру до 80 градусов и запекать еще 3,5 – 4 часа в зависимости от величины кусочка мяса, на низ можно поставить емкость с горячей водой для поддержания влажности.

9. После того, как подняли температуру до 80 градусов – не открывайте дверцу духовки где-то 2 часа, чтобы не изменялась температура.

10. Пока мясо еще горячее – накрыть форму пищевой пленкой и оставить остыть до комнатной температуры.

11. После этого поставить в холодильник еще несколько часов.

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