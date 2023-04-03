Как приготовить сочные крученики из курицы: с грибами и сметаной
Крученики – это блюдо, о котором в Украине знает каждая хозяйка. Такие сочные рулетики с начинкой идеально дополняют картофельное пюре, салат или кашу. Но если вы готовите такое блюдо из курицы – для сочности следует сделать нежный сливочный соус.
Идея приготовления куриных кручеников с грибами опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 3 шт
- шампиньоны – 300 г
- морковь – 1 шт
- лук – 1 большой
- сметана – 1-2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- масло 50 г
- специи – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук и грибы, добавляем масло и натертую на мелкой терке морковь, тушим еще 5 минут.
2. Филе делим на 2 частицы, отбиваем и посыпаем специями.
3. Выкладываем начинку, закручиваем рулетики.
4. Рулетики обжариваем на сковороде с двух сторон до золотой корочки, вынимаем и в ту же сковородку добавляем кипяток, сметану, чеснок и муку, специи по вкусу.
5. Доводим до кипения помешивая венчиком.
6. Далее выкладываем крученики в сковороду с соусом и запекаем 30 минут при температуре 190 градусов или тушим в сковороде под закрытой крышкой.
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