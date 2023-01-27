Бедра – это очень мясная часть куриной тушки. Поэтому они идеально подходят для запекания. А для сочности и хрустящей корочки следует приготовить маринад, соус, а также добавить овощи.

Идея приготовления сочных куриных бедер с овощами опубликована на странице фудблогера с ником "Львівська пані" (lvivska.pani) в TikTok.

Ингредиенты:

5 куриных бедер (900 г)

соль

черный перец

приправа "Итальянские травы"

картофель – 4 большие шт

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лук – 1 шт

морковь – 1 шт

масло

сливочное масло – 50 г

петрушка и укроп – пучок

чеснок – 4 больших зубчика

Ингредиенты для соуса:

мед – 80 мл

соевый соус – 5 ст.л

кетчуп – 3 ст.л

горчица – 1 ст.л

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. К бедрам добавить соль, перец, итальянские травы.

2. Оставить мариноваться на 15 минут.

3. Картофель нарезать произвольными кусочками среднего размера.

4. Разогреть сковороду с растительным маслом и сливочным маслом.

5. Прожарить бедра.

6. На этой сковороде пожарить лук.

7. Туда же добавить лук и морковь, прожарить до готовности.

8. Добавить зелень и чеснок.

9. Сделать соус: на сухую сковороду положить мед.

10. Влить соевый соус и кетчуп.

11. Положить горчицу и выжать лимонный сок.

12. Прожарить до однородности.

13. Мясо и овощи выложить в форму для запекания или специальную сковороду.

14. Сверху полить готовым соусом.

15. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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