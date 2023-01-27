Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

Бедра – это очень мясная часть куриной тушки. Поэтому они идеально подходят для запекания. А для сочности и хрустящей корочки следует приготовить маринад, соус, а также добавить овощи.

Идея приготовления сочных куриных бедер с овощами опубликована на странице фудблогера с ником "Львівська пані" (lvivska.pani) в TikTok.

Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

Ингредиенты:

  • 5 куриных бедер (900 г)
  • соль
  • черный перец
  • приправа "Итальянские травы"
  • картофель – 4 большие шт
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  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • масло
  • сливочное масло – 50 г
  • петрушка и укроп – пучок
  • чеснок – 4 больших зубчика

Ингредиенты для соуса:

  • мед – 80 мл
  • соевый соус – 5 ст.л
  • кетчуп – 3 ст.л
  • горчица – 1 ст.л
  • сок половины лимона

Способ приготовления:

Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

1. К бедрам добавить соль, перец, итальянские травы.

2. Оставить мариноваться на 15 минут.

3. Картофель нарезать произвольными кусочками среднего размера.

Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

4. Разогреть сковороду с растительным маслом и сливочным маслом.

5. Прожарить бедра.

6. На этой сковороде пожарить лук.

7. Туда же добавить лук и морковь, прожарить до готовности.

Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

8. Добавить зелень и чеснок.

9. Сделать соус: на сухую сковороду положить мед.

10. Влить соевый соус и кетчуп.

11. Положить горчицу и выжать лимонный сок.

Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

12. Прожарить до однородности.

13. Мясо и овощи выложить в форму для запекания или специальную сковороду.

14. Сверху полить готовым соусом.

Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку

15. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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