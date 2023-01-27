Как приготовить сочные куриные бедра: вариант на скорую руку
Бедра – это очень мясная часть куриной тушки. Поэтому они идеально подходят для запекания. А для сочности и хрустящей корочки следует приготовить маринад, соус, а также добавить овощи.
Идея приготовления сочных куриных бедер с овощами опубликована на странице фудблогера с ником "Львівська пані" (lvivska.pani) в TikTok.
Ингредиенты:
- 5 куриных бедер (900 г)
- соль
- черный перец
- приправа "Итальянские травы"
- картофель – 4 большие шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- масло
- сливочное масло – 50 г
- петрушка и укроп – пучок
- чеснок – 4 больших зубчика
Ингредиенты для соуса:
- мед – 80 мл
- соевый соус – 5 ст.л
- кетчуп – 3 ст.л
- горчица – 1 ст.л
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. К бедрам добавить соль, перец, итальянские травы.
2. Оставить мариноваться на 15 минут.
3. Картофель нарезать произвольными кусочками среднего размера.
4. Разогреть сковороду с растительным маслом и сливочным маслом.
5. Прожарить бедра.
6. На этой сковороде пожарить лук.
7. Туда же добавить лук и морковь, прожарить до готовности.
8. Добавить зелень и чеснок.
9. Сделать соус: на сухую сковороду положить мед.
10. Влить соевый соус и кетчуп.
11. Положить горчицу и выжать лимонный сок.
12. Прожарить до однородности.
13. Мясо и овощи выложить в форму для запекания или специальную сковороду.
14. Сверху полить готовым соусом.
15. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.
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