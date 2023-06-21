Кабачковые оладьи – это вкусное и диетическое блюдо для обеда или ужина. Их можно дополнять курицей, грибами, фаршем или сыром – так они будут сытнее.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых оладий. Для того чтобы они были сочные, в тесто можно добавить один необычный ингредиент – листья свеклы.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

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яйца – 3 шт

листья свеклы – 4-5 шт

укроп

мука – 4 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть и хорошо отжать их руками от излишней влаги.

2. Из свекловичных листьев вырезать толстую стеблевую часть, находящуюся в центре. Оставшуюся листовую часть нарезать короткими полосками.

3. В глубокой миске смешать кабачки, листья свеклы, измельченный укроп, яйца. Всё перемешать.

4. Добавить муку и перец с солью. Перемешать.

5. Пожарить кабачковые оладьи на разогретой сковороде, выкладывая тесто ложкой.

6. Готовые оладьи подавать со сметаной. Приятного аппетита!

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