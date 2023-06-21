Как приготовить сочные оладьи из кабачков: добавьте всего один ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сочные оладьи из кабачков: добавьте всего один ингредиент

Кабачковые оладьи – это вкусное и диетическое блюдо для обеда или ужина. Их можно дополнять курицей, грибами, фаршем или сыром – так они будут сытнее.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых оладий. Для того чтобы они были сочные, в тесто можно добавить один необычный ингредиент – листья свеклы.

Рецепт кабачковых оладий

Ингредиенты:

  • кабачки – 600 г
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  • яйца – 3 шт
  • листья свеклы – 4-5 шт
  • укроп
  • мука – 4 ст. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть и хорошо отжать их руками от излишней влаги.

2. Из свекловичных листьев вырезать толстую стеблевую часть, находящуюся в центре. Оставшуюся листовую часть нарезать короткими полосками.

Оладьи из кабачков

3. В глубокой миске смешать кабачки, листья свеклы, измельченный укроп, яйца. Всё перемешать.

4. Добавить муку и перец с солью. Перемешать.

5. Пожарить кабачковые оладьи на разогретой сковороде, выкладывая тесто ложкой.

Кабачковые оладьи со сметаной

6. Готовые оладьи подавать со сметаной. Приятного аппетита!

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