Как приготовить сочные оладьи из кабачков: добавьте всего один ингредиент
Кабачковые оладьи – это вкусное и диетическое блюдо для обеда или ужина. Их можно дополнять курицей, грибами, фаршем или сыром – так они будут сытнее.
Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых оладий. Для того чтобы они были сочные, в тесто можно добавить один необычный ингредиент – листья свеклы.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г
- яйца – 3 шт
- листья свеклы – 4-5 шт
- укроп
- мука – 4 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть и хорошо отжать их руками от излишней влаги.
2. Из свекловичных листьев вырезать толстую стеблевую часть, находящуюся в центре. Оставшуюся листовую часть нарезать короткими полосками.
3. В глубокой миске смешать кабачки, листья свеклы, измельченный укроп, яйца. Всё перемешать.
4. Добавить муку и перец с солью. Перемешать.
5. Пожарить кабачковые оладьи на разогретой сковороде, выкладывая тесто ложкой.
6. Готовые оладьи подавать со сметаной. Приятного аппетита!
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