Сочные рубленые котлеты из куриного филе: удачный рецепт
Рубленые котлеты – это ленивый вариант традиционных котлет, на случай если нужно быстро приготовить блюдо или не хочется долго возиться с кухонным комбайном и фаршем. Главным преимуществом таких котлет является то, что они всегда получаются очень сочными по сравнению с классическими, нежными и хорошо держат форму.
Фудблогер Анна Станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных и сочных рубленых котлет из куриного филе.
Ингредиенты:
куриное филе – 3 шт
яйца – 3 шт
мука – 3 ст. л.
сметана – 2 ст. л.
Начинка:
кукуруза – 3 ст. л.
помидоры – 1 шт
перец – 1\2 шт
твердый сыр – 50 г
чеснок – 2 зубчика
укроп
соль
перец
масло растительное
Способ приготовления:
1. Филе и овощи нарезать маленькими кубиками.
2. Смешать яйца, муку, натертый чеснок, зелень, соль, сметану и взбить венчиком.
3. Смешать нарезанное мясо, овощи, кукурузу, натертый сыр и яичную смесь. По желанию добавить соль или перец.
4. Разогреть сковороду.
5. Пожарить котлеты. (1 ст. л. теста – 1 котлета)
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