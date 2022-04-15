Рубленые котлеты – это ленивый вариант традиционных котлет, на случай если нужно быстро приготовить блюдо или не хочется долго возиться с кухонным комбайном и фаршем. Главным преимуществом таких котлет является то, что они всегда получаются очень сочными по сравнению с классическими, нежными и хорошо держат форму.

Фудблогер Анна Станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных и сочных рубленых котлет из куриного филе.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт

яйца – 3 шт

мука – 3 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

Начинка:

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кукуруза – 3 ст. л.

помидоры – 1 шт

перец – 1\2 шт

твердый сыр – 50 г

чеснок – 2 зубчика

укроп

соль

перец

масло растительное

Способ приготовления:

1. Филе и овощи нарезать маленькими кубиками.

2. Смешать яйца, муку, натертый чеснок, зелень, соль, сметану и взбить венчиком.

3. Смешать нарезанное мясо, овощи, кукурузу, натертый сыр и яичную смесь. По желанию добавить соль или перец.

4. Разогреть сковороду.

5. Пожарить котлеты. (1 ст. л. теста – 1 котлета)

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