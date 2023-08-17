Как приготовить сорбет из лимона: самый легкий рецепт
Сорбет – это особый вид мороженого, которое готовят из свежих или замороженных ягод. Десерт, приготовленный таким способом, полезный и низкокалорийный, ведь его основа – исключительно натуральные ингредиенты.
Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лимонного сорбета.
Ингредиенты:
- лимоны – 2 шт
- вода – 500 мл
- сахар – 250 г
- белки – 2 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть и очистить из лимонов кожуру. Цедру не выбрасывать.
2. Для приготовления сиропа нужно в кастрюлю положить цедру, сахар и воду. Варить на слабом огне 10-15 минут. Охладить.
3. Из лимонов тем временем выжать сок, смешать его с охлажденным процеженным сиропом.
4. Отдельно взбить белки до пышной массы и добавить в лимонную жидкость. Перемешать и перелить в форму. Заморозить все в морозилке.
5. Через 1 час достать массу из морозилки, перемешать венчиком и снова оставить замораживаться. Такую процедуру повторить примерно 3-4 раза. Готово!
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